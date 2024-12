Come sono andati gli ascolti tv dei programmi andati in onda nella mattinata e nel pomeriggio di ieri, domenica 22 dicembre 2024? Ecco i dati Auditel in merito all’analisi degli ascolti tv di: Amici di Maria De Filippi, Domenica In, Verissimo, e tutti gli altri programmi in onda sulle varie reti televisive. Di seguito analizziamo anche i dati dei programmi principali in onda in Access Prime Time.

Auditel, ascolti tv di Amici, Verissimo, Domenica In del 22 dicembre 2024

Su Rai1 Domenica In colleziona 2.425.000 spettatori con il 18.3% nella prima parte e 2.395.000 spettatori con il 20.9% nella seconda parte dalle 15:58 alle 16:40 (I Saluti di Mara: 2.139.000 – 18.2%). Telethon è scelto da 1.659.000 spettatori con il 13.2%.

Ascolti tv di Canale 5: Amici, Verissimo e le soap

Su Canale5, dopo L’Arca di Noè (2.684.000 – 18.7%), Amici di Maria De Filippi raggiunge 2.977.000 spettatori pari al 22.5%. A seguire Verissimo intrattiene 2.377.000 spettatori pari al 20.6% nella prima parte e 2.363.000 spettatori pari al 19.2% nella seconda parte chiamata Giri di Valzer (I Saluti dalle 18:18 alle 18:38: 2.273.000 – 17.4%).

I dati di Share sulle altre reti

Su Rai2 l’evento sportivo della Coppa del Mondo: Alta Badia: Slalom gigante maschile, 2a manche totalizza 1.238.000 spettatori pari all’8.7%. A seguire Bellissima Italia incolla davanti al video 394.000 spettatori pari al 3%. Rovigo-Viadana di Rugby segna 188.000 spettatori e l’1.6%. Su Italia1 dopo E-Planet (557.000 – 3.9%), Apollo 13 è scelto da 426.000 spettatori (3.5%).

Su Rai3 l’appuntamento con l’informazione del TGR informa 2.047.000 spettatori (14.4%) e Timiline è visto da 828.000 spettatori (6.3%). Il ritratto del duca segna 443.000 spettatori (3.8%). A seguire Kilimangiaro Il Grande Viaggio conquista 915.000 spettatori (7.5%), Kilimangiaro segna 1.269.000 spettatori (9.6%). Su Rete4 Pensa in Grande ha convinto 388.000 spettatori con il 2.7%. Lucky Luke segna 304.000 spettatori e il 2.4%. Su La7 Bell’Italia in Viaggio è visto da 315.000 spettatori pari al 2.3% e Flawless – Un Colpo Perfetto raggiunge ben 283.000 spettatori pari al 2.4%. Su Tv8 Il Cuore delle Feste coinvolge 402.000 spettatori (3.4%). Sul Nove il programma tv La Corrida è visto da 354.000 spettatori con uno share del 3%.