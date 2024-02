Come sono andati gli ascolti tv dei programmi andati in onda nella mattinata e nel pomeriggio di ieri, domenica 25 febbraio 2024? Ecco i dati Auditel in merito all’analisi degli ascolti tv di: Citofonare Rai2, Domenica In, Verissimo, Amici e tutti gli altri programmi in onda sulle altre reti televisive.

Auditel, ascolti tv di Amici, Verissimo e Domenica In del 25 febbraio 2024: Maria De Filippi, Silvia Toffanin e Mara Venier

Prima di dedicarci ai programmi del pomeriggio di ieri, vogliamo segnalare il successo, nella fascia oraria del daytime di mezzogiorno di Citofonare Rai2, condotto da Paola Perego e Simona Ventura. Forti della loro esperienza in fatto di tv, le due conduttrici sono in grado di far crescere l’audience del programma senza grossi investimenti ma, puntando principalmente sul carisma e sulla bravura che le contraddistingue. Citofonare Rai2 infatti, sale di settimana in settimana ottenendo ottimi risultati. La puntata andata in onda ieri, domenica 25 febbraio 2024, porta a casa oltre il 6% di share, avvicinandosi al milione di spettatori. Ecco i dati nel dettaglio: – 5.5% con 399.000 spettatori nella presentazione – ⁠5.8% con 477.000 nella prima parte – ⁠6.4% con 690.000 nella seconda parte.

Audience Rai 1

Su Rai1, dopo TG1 Libri (3.299.000 – 22.2%), Domenica In ha intrattenuto 2.523.000 spettatori (17.2%) nella presentazione, 2.637.000 spettatori (19.2%) nella prima parte, 2.333.000 spettatori (19.1%) nella seconda parte e 1.885.000 spettatori (16%) nell’ultima parte denominata I Saluti di Mara. Da Noi… A Ruota Libera si porta a 1.943.000 spettatori con il 15.1%.

Ascolti tv di Canale 5: Amici 2023 e Verissimo

Su Canale5 L’Arca di Noè ha raccolto 2.441.000 spettatori con il 16.1%. Amici di Maria De Filippi ha intrattenuto 3.251.000 spettatori (24.1%) mentre Verissimo ha convinto 2.474.000 spettatori (20.7%) nella prima parte e 2.379.000 spettatori (18.1%) nella seconda parte denominata Giri di Valzer.

Share dei programmi delle altre reti televisive

Su Rai2 Paesi che Vai ha radunato 552.000 spettatori (3.8%) mentre Origini ha convinto 399.000 spettatori (3.1%) e, a seguire, l’incontro di Serie C: Vicenza-Triestina è seguito da 210.000 spettatori pari all’1.7% (primo tempo a 207.000 e l’1.7%, secondo tempo a 213.000 e l’1.8%).

Su Italia1 E-Planetraccoglie 428.000 spettatori (2.9%) mentre Chinese Zodiac ha interessato 367.000 spettatori (2.8%). Magnum P.I. ha registrato 251.000 spettatori (2.1%) mentre Due uomini e 1/2 colleziona 239.000 spettatori (1.9%).

Su Rai3 l’appuntamento con i TGR ha interessato 1.868.000 spettatori con il 12.5%. In Mezz’Ora ha ottenuto 997.000 spettatori (7.1%) nella prima parte e 669.000 spettatori (5.3%) nella seconda parte dal nome ‘Il Mondo di In Mezz’Ora’. Dopo una presentazione (571.000 – 4.7%), Rebus ha coinvolto 723.000 spettatori con il 6.1% mentre Kilimangiaro ha raccolto 836.000 spettatori (7%) nella presentazione, 891.000 spettatori (7.3%) nella prima parte, 933.000 spettatori (7.5%) nella seconda parte dal nome ‘Un Nuovo Viaggio’ e 1.316.000 spettatori (9.7%) nell’ultima parte dalla durata maggiore.

