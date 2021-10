Nella giornata di sabato 16 ottobre 2021 su Rai 2 ha debuttato Dolce quiz, nuovo programma del sabato con la conduzione di Alessandro Greco. Un quiz show incentrato sulla pasticceria e che vede protagonista il Maestro pasticcere Ernst Knam insieme a sua moglie. Andiamo a vedere cosa dicono i dati Auditel in merito al debutto del nuovo programma di Rai 2 e gli ascolti tv dell’intero pomeriggio di ieri.

Auditel della prima puntata di “Dolce quiz” su Rai 2

Dolce Quiz, il nuovo format televisivo condotto da Alessandro Greco e in onda il sabato prima di pranzo, nella giornata di ieri ha conquistato una media di 679.000 spettatori con uno share pari al 6.95%. Un debutto non male per essere una trasmissione del sabato di Rai 2 in un orario che precede il pranzo degli italiani.

Ascolti tv Rai: “Dolce Quiz”, “Tv Talk” e “Aspettando Ballando con le Stelle”

Su Rai 3 è andata in onda una nuova puntata di Tv Talk, il programma ha avuto un seguito di 855.000 spettatori con il 7.33% di share (presentazione di 13 minuti: 863.000 – 6.67%). La scorsa settimana i telespettatori che hanno seguito la prima puntata erano 781.000 con uno share del 6.4%.

In attesa della prima puntata andata in onda ieri sera di Ballando con le Stelle, (qui gli ascolti della sera) il pomeriggio di Rai1 ci regala Aspettando Ballando con le Stelle. Lo speciale sul programma di Milly Carlucci è stato seguito da ben 1.311.000 spettatori con il 10.49% di share.

Dati Auditel di Canale 5: “Scene da un Matrimonio” e “Verissimo”

Anna Tatangelo ancora una volta ci fa vivere le emozioni di un matrimonio Made in Italy, Scene da un Matrimonio conquista ben 1.638.000 spettatori con uno share del 12.06%. La scorsa puntata è stata vista da ben 1.991.000 spettatori, ottenendo uno share del 14.1%.

Sempre su Canale 5, Silvia Toffanin con il suo Verissimo entra nelle case di 1.849.000 spettatori conquistando il 17% di share nella prima parte del programma. Sono ben 1.949.000 gli spettatori che seguono la seconda parte del programma con il 15.61% di share. La scorsa settimana Verissimo è stato visto da 1.948.000 spettatori con il 17.6%. Verissimo – Giri di Valzer ha avuto un seguito di 2.011.000 (16.8%).