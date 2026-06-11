Un nuovo serial turco è arrivato ad arricchire il palinsesto Mediaset: Atto d’infedeltà (titolo originale Dünyayla Benim Aramda) dopo la diffusione sul canale Disney+, è approdata nella piattaforma gratuita Mediaset Infinity. Scopriamo tutto sulla serie tv con Demet Özdemir.

Atto d’infedeltà, la trama e quando in tv

“In amore si inizia ingannando se stessi e si finisce ingannando gli altri” è la frase promozionale scelta da Mediaset per reclamizzare questo nuovo serial turco, e noi non possiamo che concordare sul fatto che queste parole sono più che mai azzeccate.

La trama di Atto d’infedeltà vede al centro Ilkin – la caporedattrice di una famosa rivista di Istanbul – legata da anni a un celebre attore, Tolga. La loro relazione vista da fuori sembra perfetta, ma in realtà è ormai solo di facciata. I due non riescono più a comunicare, e per la donna questo è davvero difficile da accettare. Per cercare di riconquistare l’uomo che ama, Ilkin decide di creare un falso profilo con il nome di “Berlin”. Lo stratagemma sembra funzionare, e in questa veste riesce a parlare con lui.

La finzione sembra aver restituito il dialogo alla coppia, ma i problemi arrivano quando Tolga le chiede di incontrarsi.

Atto d’infedeltà, il cast

Vi abbiamo già anticipato che questa nuova dizi turca vede nel cast la presenza di Demet Özdemir, nei panni di Ilkin. Capita ormai sempre più spesso di trovare tra gli attori delle serie turche volti già noti anche al pubblico italiano, e chi da tempo segue le dizi non avrà difficoltà a riconoscere in lei la stessa attrice che ha dato il volto a Sanem Aydın nella serie DayDreamer – Le ali del sogno, o che ha interpretato Zeynep Göksu nella serie My Home My Destiny.

Di seguito il cast completo:

İlkin , interpretata da Demet Özdemir

, interpretata da Demet Özdemir Tolga , interpretato da Buğra Gülsoy

, interpretato da Buğra Gülsoy Sinem , interpretato da Hafsanur Sancaktutan

, interpretato da Hafsanur Sancaktutan Kenan , interpretato da Metin Akdülger

, interpretato da Metin Akdülger Burçin , interpretato da Zerrin Tekindor

, interpretato da Zerrin Tekindor Cüneyt , interpretato da İbrahim Selim

, interpretato da İbrahim Selim Ceren , interpretato da Melisa Döngel

, interpretato da Melisa Döngel Uluç , interpretato da Ali Yoğurtçuoğlu

, interpretato da Ali Yoğurtçuoğlu Esra, interpretata da Serra Tenkal

Curiosità sulla nuova dizi turca Mediaset “Atto d’infedeltà”

La serie è composta da un’unica stagione, che comprende in tutto 8 puntate, della durata di 60 minuti ciascuna. Nel Paese d’origine è stata trasmessa dal 14 settembre al 22 ottobre 2022, mentre in Italia è arrivata il 14 dicembre 2022 su Disney+. A partire da oggi le prime puntate della dizi turca sono visibili anche sulla piattaforma gratuita Mediaset Infinity per la visione on demand.