Uomini e Donne riparte alla grande su Canale 5. La nuova stagione del dating show condotto da Maria De Filippi, tornato in onda lunedì 21 settembre 2026, ha subito conquistato il pubblico del pomeriggio televisivo italiano.

La prima puntata della nuova edizione, infatti, ha registrato 2.428.000 spettatori con il 26,50% di share, mentre il segmento finale ha raccolto 2.195.000 telespettatori e il 25,70% di share.

Numeri che confermano ancora una volta la forza di Uomini e Donne nel daytime di Canale 5 e che acquistano ancora più valore se confrontati con gli esordi delle ultime stagioni.

Ascolti tv Uomini e Donne 2026: come è andata la prima puntata

La stagione 2026-2027 di Uomini e Donne, iniziata lunedì 21 settembre ha raggiunto subito eccellenti risultati: 2.428.000 spettatori, 26,50% di share (mentre nella parte Finale 2.195.000 spettatori, 25,70% di share)

Un debutto che parte dunque sopra il 26% e che mostra una particolare solidità in termini di share. Il confronto più significativo è proprio quello con la stagione precedente.

Uomini e Donne, ascolti 2026 vs 2025: cresce lo share

La prima puntata della stagione 2025-2026, trasmessa il 22 settembre 2025, aveva ottenuto 2.499.000 spettatori con il 25,9% di share, mentre il finale aveva raccolto 2.226.000 spettatori con il 25,1%.

Rispetto a un anno fa, quindi, Uomini e Donne registra circa 71 mila spettatori in meno, una differenza minima in valori assoluti, ma guadagna 0,6 punti percentuali di share, passando dal 25,9% al 26,5%.

Anche il finale migliora in termini percentuali: dal 25,1% del 2025 al 25,7% del 2026, nonostante una sostanziale stabilità del numero di telespettatori.

Un dato che evidenzia come il programma di Maria De Filippi continui a mantenere una quota molto importante del pubblico presente davanti alla televisione nel primo pomeriggio.

Gli ascolti della prima puntata di Uomini e Donne negli ultimi anni

Guardando agli esordi recenti, il quadro è particolarmente interessante:

2026: 2.428.000 spettatori – 26,50%

2025: 2.499.000 spettatori – 25,90%

2024: 2.314.000 spettatori – 23,4%

2023: 2.471.000 spettatori – 25,9%

2022: 2.755.000 spettatori – 28,2%

Nel 2024 il debutto aveva raccolto 2.314.000 spettatori con il 23,4% di share, mentre nel 2023 gli spettatori erano stati 2.471.000 con il 25,9%.

Particolarmente forte era stata la partenza del 20 settembre 2022, quando Uomini e Donne aveva raggiunto 2.755.000 telespettatori e il 28,2% di share, con il finale addirittura al 28,9%.

Il dato del 2026 si colloca quindi tra le migliori partenze recenti in termini di quota di pubblico: supera nettamente il 2024, migliora il dato percentuale del 2025 ed è sostanzialmente in linea con quello registrato nel 2023.

Alessandra Mussolini nuova opinionista di Uomini e Donne

La nuova stagione porta con sé anche una delle novità più attese nel parterre degli opinionisti: Alessandra Mussolini.

Il suo ingresso nel programma era stato annunciato da Maria De Filippi durante le registrazioni di fine agosto. Mussolini va ad affiancare i volti storici Tina Cipollari e Gianni Sperti.

Il debutto televisivo è avvenuto proprio nella puntata del 21 settembre 2026. Maria De Filippi ha presentato la nuova opinionista dopo aver giocato con Tina e Gianni sulla sua identità, prima dell’ingresso in studio sulle note di Mambo Italiano. Alla domanda della conduttrice se fosse pronta per questa nuova avventura, Mussolini ha risposto: “Prontissima”.

Pochi giorni prima, ospite di Verissimo, aveva parlato con entusiasmo della chiamata ricevuta da Maria De Filippi e, scherzando, aveva anche raccontato che le sarebbe piaciuto essere “tronista per una notte”.

Uomini e Donne continua a essere uno dei punti di forza di Canale 5

A trent’anni dall’inizio della sua storia televisiva, Uomini e Donne continua dunque a raccogliere numeri molto importanti.

Il 26,5% di share registrato al debutto del 2026 rappresenta un risultato ancora più significativo osservando l’andamento delle ultime stagioni: il programma riesce a mantenersi stabilmente intorno – e spesso sopra – a un quarto dell’intero pubblico televisivo presente nella sua fascia.

Il primo confronto stagionale dice inoltre che, rispetto al 2025, la platea complessiva rimane pressoché stabile mentre cresce la percentuale di share.

Per Maria De Filippi e per Uomini e Donne la nuova stagione di Canale 5 comincia quindi con un dato immediatamente molto forte. Ora sarà interessante capire se il programma riuscirà a mantenere questi livelli anche nelle prossime settimane, con lo sviluppo delle storie del Trono Classico e del Trono Over e con Alessandra Mussolini sempre più coinvolta nel ruolo di nuova opinionista.