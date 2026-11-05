Come è partita Viola come il mare 3 negli ascolti? La prima puntata della terza stagione, trasmessa mercoledì 4 novembre 2026 su Canale 5, ha conquistato 2.380.000 spettatori con il 17% di share.
Un risultato interessante soprattutto se confrontato con la seconda stagione: diminuiscono gli spettatori in valore assoluto, ma lo share cresce dal 16,7% del 2024 al 17% del 2026.
La fiction con Francesca Chillemi riparte inoltre con una novità importante nel cast: al centro della nuova stagione arriva Rodrigo Guirao nei panni dell’ispettore Massimo Paternò. Viola come il mare 3 è composta da 12 episodi distribuiti in sei prime serate.
Viola come il mare 3: 2.380 milioni e il 17%
La prima puntata della terza stagione registra:
2.380.000 spettatori – 17% di share
Per capire realmente il dato è utile confrontarlo con le partenze delle due precedenti stagioni.
|Stagione
|Anno
|Spettatori
|Share
|3
|2026
|2.380.000
|17,0%
|2
|2024
|2.899.000
|16,7%
|1
|2022
|3.403.000
|20,41%
La prima stagione debuttò il 30 settembre 2022 con 3.403.000 spettatori e il 20,41% di share, riuscendo a confrontarsi alla pari con Tale e Quale Show su Rai 1.
La seconda stagione partì invece il 3 maggio 2024 con 2.899.000 spettatori e il 16,7%.
Viola come il mare 3 cresce nello share rispetto alla seconda stagione
Il confronto più interessante è quello con il 2024.
- 2024: 2.899.000 spettatori – 16,7%
- 2026: 2.380.000 spettatori – 17%
In valori assoluti ci sono 519 mila spettatori in meno, ma la quota di pubblico cresce di 0,3 punti percentuali.
È un dato che fotografa bene l’evoluzione della televisione generalista: la platea lineare complessiva continua a ridursi, ma Viola come il mare riesce a mantenere, e persino migliorare leggermente, il proprio peso percentuale rispetto alla precedente partenza.
Il 17% del 2026 è quindi superiore al 16,7% con cui aveva debuttato Viola come il mare 2.
Il primo Viola come il mare resta il debutto più forte
Il confronto con il 2022 evidenzia invece quanto sia cambiato il mercato televisivo in quattro anni.
La prima stagione debuttò con 3,403 milioni e il 20,41%, circa 1 milione di spettatori in più rispetto alla terza stagione.
Il primo capitolo beneficiava però anche dell’effetto novità e della grande curiosità intorno alla coppia formata da Francesca Chillemi e Can Yaman.
Nel 2026 la situazione è profondamente diversa: siamo alla terza stagione, il cast maschile principale è cambiato e la fruizione della serie è ormai fortemente legata anche allo streaming.
Il peso di Mediaset Infinity negli ascolti di Viola come il mare
È proprio il digitale uno degli elementi da tenere maggiormente in considerazione quando si confrontano le diverse stagioni.
Già nel 2024 Mediaset aveva sperimentato una distribuzione particolare: la seconda stagione era stata proposta in anteprima su Mediaset Infinity prima della programmazione televisiva.
La prima puntata del 2024, per esempio, aveva registrato 2.899.000 spettatori su Canale 5, ai quali Mediaset aggiungeva 963 mila individui sulla piattaforma, per una platea complessiva comunicata di circa 3,861 milioni.
La strategia prosegue nel 2026. Dopo la partenza del 4 novembre, Mediaset ha previsto che le successive puntate siano disponibili gratuitamente in anteprima su Infinity prima del passaggio settimanale su Canale 5.
Per questo motivo il solo ascolto lineare racconta ormai soltanto una parte del pubblico reale della fiction.
Francesca Chillemi resta il punto fermo della serie
Se cambia una parte importante del cast, resta invece il centro assoluto del racconto: Francesca Chillemi nei panni di Viola Vitale.
La terza stagione introduce Rodrigo Guirao nel ruolo di Massimo Paternò, nuovo ispettore e vicino di casa della protagonista. Accanto a loro ritroviamo, tra gli altri, Ninni Bruschetta, Alice Arcuri, Giovanni Nasta e Chiara Tron.
Il cambio di protagonista maschile rappresentava inevitabilmente una delle principali incognite della nuova stagione.
Il debutto al 17% di share, leggermente superiore a quello della seconda stagione, suggerisce però che Viola come il mare conserva una propria identità anche oltre la coppia originale.
Viola come il mare 3 è partita bene?
Il confronto richiede due letture differenti.
In termini di spettatori assoluti, i 2.380.000 rappresentano la partenza più bassa delle tre stagioni.
Sul fronte dello share, invece, la terza stagione recupera terreno rispetto alla seconda:
- 20,41% nel 2022
- 16,7% nel 2024
- 17% nel 2026
Dopo il forte debutto della prima stagione e il ridimensionamento del secondo capitolo, quindi, Viola come il mare 3 interrompe almeno sul fronte percentuale la discesa e torna a crescere leggermente.
Un segnale interessante per una serie arrivata al terzo capitolo, con un importante rinnovamento del cast e una strategia che punta sempre più sull’integrazione tra Canale 5 e Mediaset Infinity.
Saranno ora le prossime puntate a chiarire se il 17% rappresenterà soltanto il punto di partenza oppure se la nuova coppia formata da Francesca Chillemi e Rodrigo Guirao riuscirà a far crescere ulteriormente la fiction.