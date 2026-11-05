Ascolti tv 4 novembre 2026: nuova sfida tra Rai1 e Canale 5. “La Forza che unisce” contro “Viola come il mare 3“. Chi ha vinto la sfida relativa agli ascolti tv di ieri sera, mercoledì 4 novembre 2026? Tutti i dati Auditel della prima serata con maggiore attenzione rivolta aquelli dei maggiori canali del digitale terrestre. A seguire anche le preferenze del pubblico televisivo in termini di share.

Ascolti tv ieri sera: “La Forza che unisce” vs “Viola come il mare 3”. Auditel del 4 novembre 2026

Sfida tv, Rai1 vs Canale 5: “La Forza che unisce” contro “Viola come il mare 3”. Chi ha vinto?

Rai 1: La Forza che unisce, l’evento dedicato all’Unità Nazionale e alle Forze Armate ha intrattenuto 1.522.000 spettatori pari allo 10.6% di share.

Su Rai 2: Patù, la passione delle idee, il programma di Roberto Inciocchi che racconta l’Italia, con reportage dal territorio, politica, cronaca, intelligenza artificiale e grandi storie italiane ha incuriosito 0.000.000 spettatori pari al 0.00%.

Rai 3: Chi l’ha visto, lo storico programma alla ricerca delle persone scomparse, tra casi irrisolti e misteri da risolvere condotto da Raffaella Griggi ha informato 0.000.000 spettatori pari allo 0.00% di share.

Rete 4: E’ sempre Cartabianca, il talk di attualità e politica, approfondita e commentata da Bianca Berlinguer con tanti ospiti ha raccolto 0.000.000 telespettatori pari ad uno share del 0.00%.

Canale 5: Viola come il mare 3, la nuova stagione della serie tv con protagonista Francesca Chillemi ha incollato alla tv 2.380.000 spettatori con uno share del 17%.

Italia 1: Red Sparrow, il film del 2018 diretto da Francis Lawrence con protagonista Jennifer Lawrence ha appassionato 0.000.000 spettatori con il 0.00% di audience.

La7: Una giornata particolare, il programma che vede Aldo Cazzullo raccontare un appassionante viaggio nella giornata cruciale di un personaggio storico ha registrato 0.000.000 spettatori con il 8.8%.

Tv8: Lipsia-Manchester, la partita di Champions League ha attirato l’attenzione di 0.000.000 spettatori (0.00%).

Nove: Il Tavolo di Che tempo che fa, il talk condotto da Fabio Fazio con tantissimi ospiti ha divertito 0.000.000 spettatori con il 5% e 0.000.000 spettatori con il 5.3% nella parte chiamata Il Tavolo di Che Tempo Che Fa… E per Finire….

Ascolti Access-Prime Time: Affari Tuoi vs La Ruota della Fortuna.

Affari Tuoi : 0.000.000 spettatori con il 0.00 % di share;

: spettatori con il % di share; La Ruota della Fortuna di Gerry Scotti: 0.000.000 spettatori con il 0.00% di share.

Ascolti DayTime Pomeriggio, i dati del 4 novembre 2026

RAI 1

La Volta Buona : 0.000.000 spettatori con il 0.00 % nella prima parte e 0.000.000 spettatori con il 0.00 % nella seconda parte;

: spettatori con il % nella prima parte e spettatori con il % nella seconda parte; Il Paradiso delle Signore : 0.000.000 spettatori con il 0.00% ;

: spettatori con il ; Vita in diretta: 0.000.000 spettatori con il 0.00% nella presentazione e 0.000.000 spettatori con il 0.00%.

CANALE 5