Tale e Quale Show vs Grande Fratello Vip: chi ha vinto la sfida degli ascolti tv ieri, venerdì 25 settembre 2020? Il varietà condotto da Carlo Conti contro la terza puntata della quinta edizione del GF VIP condotto da Alfonso Signorini. Chi avrà avuto la meglio nella sfida del prime time?

Ascolti tv ieri sera, 25 settembre 2020: dati Auditel ieri

Tale e Quale Show vince per il secondo venerdì contro la corazzata di vipponi del Grande Fratello Vip 2020 nonostante la presenza di Gabriel Garko che, in diretta, ha svelato il “segreto di pulcinella”.

Ascolti Tale e Quale Show, Rai 1

Secondo appuntamento per il varietà campione d’ascolti di Raiuno condotto da Carlo Conti. Dopo una settimana di prove, i dieci concorrenti vip sono pronti per nuove imitazioni. La puntata ha coinvolto 3.741.000 spettatori con uno share del 18,5%.

Auditel Pallavolo Maschile: Supercoppa 2020 Finale, Rai 2

Lube Civitanova e Sir Safety Perugia si giocano a Verona la finale della Supercoppa maschile di pallavolo coinvolgono una media di 464.000 spettatori (share del 2,3%)

Ascolti Le Ragazze, Rai 3

Al via la nuova edizione del programma che racconta l’evoluzione del nostro Paese attraverso le storie di figure femminili, note e non. La prima puntata, senza Gloria Guida, ha registrato 663.000 spettatori (share del 3%)

Auditel Quarto Grado, Rete 4

Torna la rubrica di approfondimento giornalistico su alcuni dei gialli irrisolti della cronaca nera condotta da Gianluigi Nuzzi e Alessandra Viero. La puntata è stata seguita da 1.082.000 spettatori con il 6,2% di share.

Ascolti tv Grande Fratello Vip, Canale 5

Terzo appuntamento con il Grande Fratello Vip 2020. Una puntata ricca di colpi di scena tra cui il coming out di Gabriel Garko che, con una lunga lettera indirizzata alla ex Adua Del Vesco, ha parlato del “segreto di Pulcinella” e del bimbo ritrovato. Non solo, anche il verdetto delle prime nomination con la non esclusione di Fulvio Abbate. Una lunga diretta per Alfonso Signorini che ha coinvolto ed emozionato 2.877.000 telespettatori (16,8% share)

Auditel Freedom – Oltre il confine, Italia 1

Roberto Giacobbo ha condotto i telespettatori alla scoperta di un nuovo viaggio, questa volta nella splendida isola della Sardegna. Il programma televisivo italiano di genere divulgativo ha informato e incuriosito 1.047.000 telespettatori (5,5% share).

Ascolti Propaganda (Live), La7

La nuova puntata del programma televisivo italiano di genere talk show condotto da Diego “Zoro” Bianchi ha incuriosito 867.000 spettatori. Share pari a 4,9 punti percentuali.

Ascolti X Factor 14, su Tv8

La nuova puntata del talent show musicale con giudici Emma Marrone, Mika, Manuel Agnelli e Hell Raton ha coinvolto 652.000 spettatori con 3,2% di share.

Ascolti Fratelli di Crozza, su Nove

Lo spettacolo televisivo di Maurizio Crozza ha divertito una media di 1.209.000 spettatori (5,2 % share).

Ascolti pomeriggio del 25 settembre: sfida Rai1 vs Canale 5

Chi ha vinto, invece, la sfida degli ascolti del pomeriggio televisivo? Ecco tutte le sfide tra Rai 1 e Canale 5.

Ascolti Rai 1: da “Il Paradiso delle Signore” a “Reazione a Catena”

Oggi è un altro giorno : 1.326.000 spettatori (9,6%)

: 1.326.000 spettatori (9,6%) Il Paradiso delle Signore : 1.903.000 spettatori. Share 16,1%.

: 1.903.000 spettatori. Share 16,1%. La vita in diretta : Alberto Matano ha informato e coinvolto 1.679.000 spettatori con uno share del 14,3%.



: Alberto Matano ha informato e coinvolto 1.679.000 spettatori con uno share del 14,3%. Reazione a Catena – L’Intesa Vincente: 3.005.000 nella prima parte spettatori (20,2%), 4.317.000 spettatori (23,5%) nella seconda parte

Ascolti Canale 5: da Pomeriggio Cinque a Caduta Libera