Musica che unisce o il secondo Speciale del Tg 5 sul Coronavirus: chi ha vinto secondo gli ascolti tv di ieri, 31 marzo 2020? Ecco tutti i dati Auditel della prima serata. Tanti erano i programmi in onda sui maggiori canali del digitale terrestre. Per l’ennesimo martedì si sono scontrati anche, su Rai 2 e Italia 1: Pechino Express e Harry Potter che ultimamente sta facendo il pieno di share. Oltre a loro, su Rai 3 e La 7: #Cartabianca e diMartedì. In tutte queste sfide chi ha dunque avuto la meglio? Analizziamo insieme le preferenze del pubblico.

Ascolti tv ieri sera, Auditel 31 marzo 2020

Musica che unisce, su Rai 1: lo speciale concerto a scopo benefico ha intrattenuto ed emozionato 3.596.000 spettatori pari al 14.1% di share

Pechino Express 2020, su Rai 2: l’ottava puntata del reality game condotto da Costantino della Gherardesca ha tenuto con il fiato sospeso una media di 2.446.000 spettatori pari al 9% di share.

#Cartabianca, su Rai 3: Bianca Berlinguer ha interessato 1.515.000 spettatori pari ad uno share del 5.5%.

La ragazza del dipinto, su Rete 4: il film ha appassionato una media di 1.023.000 spettatori con il 3.5% di share.

Speciale Tg 5, su Canale 5: il secondo appuntamento con l’approfondimento giornalistico ha informato 1.415.000 spettatori pari al 5.9% di share.

Harry Potter e il Principe Mezzosangue, Italia 1: il film ha entusiasmato una media di 4.442.000 spettatori pari al 15.8% di share.

diMartedì su La7: Giovanni Floris ha ottenuto 1.730.000 spettatori con uno share del 6.2%.

Angeli e demoni, su Tv8: la pellicola ha raccolto 624.000 spettatori per il 2.2% di share.

The November man, su Nove: a sintonizzarsi sono stati 425.000 spettatori pari al 2% di share.

Ascolti tv ieri pomeriggio – Auditel del 31 marzo 2020

Analizziamo ora le sfide pomeridiane fra Rai 1 e Canale 5. Ecco i dati Auditel.

Su Rai 1:

La Vita in diretta: 2.194.000 spettatori (10.5%).

Il Paradiso delle Signore: 2.822.000 spettatori per il 16.2% di share.

La Vita in Diretta: 2.489.000 spettatori con il 13.3% di share.

Su Canale 5:

Beautiful: 3.389.000 spettatori (14.5% di audience).

Una Vita: 2.823.000 spettatori con il 13.1% di share.

Come un delfino: 1.637.000 spettatori e il 8.8% di share.

Il Segreto: 2.699.000 spettatori ed il 15.5% di share.

Pomeriggio Cinque: 2.362.000 spettatori. Share del 13.3% e il 11.9% di share con 2.327.000 spettatori nella seconda e l’11.7% con 2.397.000 spettatori nella terza.