Ascolti tv pomeriggio: Verissimo vs Italia Sì | Auditel 14 settembre 2019

Cosa dicono gli ascolti tv del pomeriggio di ieri? Come hanno debuttato i due programmi di intrattenimento delle due ammiraglie avversarie? Chi ha vinto fra Verissimo e Italia Sì? Ecco tutti i dati Auditel di sabato 14 settembre 2019 e la comparazione con il debutto e la prima sfida dell’anno scorso.

Verissimo ospiti 14 settembre 2019: Giulia De Lellis, Ilary Blasi e Antonella Clerici

In primis Antonella Clerici che ha parlato della sua nuova vita, ma che commossa ha anche detto di voler tornare in tv.

Successivamente è stata la volta di Enrico Brignano, pronto a presentare la sua ultima fatica e poi quella di Giulia De Lellis che ha parlato del suo libro e del tradimento di Andrea Damante. Con queste donne è stata tradita? Come lo ha scoperto? Cosa è successo dopo? L’ex corteggiatrice di Uomini e Donne ha svelato un po’ di dettagli.

Poi? Ilary Blasi che dopo aver spiegato come mai ha lasciato il GF Vip, insieme ad Alvin ha presentato EuroGames. Per finire le figlie di Sinisa Mihajlovic. Le due giovanissime ragazze hanno raccontato come stanno vivendo la battaglia del padre contro la leucemia.

Italia Sì ospiti prima puntata

Marco Liorni è tornato su Rai 1 per presentare la prima puntata della seconda stagione di ItaliaSì. Al suo fianco i telespettatori hanno ritrovato: Rita Dalla Chiesa ed Elena Santarelli. Assente Platinette che è poi giunto in studio per spiegare come mai non abbia accettato. Non si tratta solo degli impegni presi con Mediaset e Maria De Filippi per sedersi in giuria a Amici Celebrities, ma della voglia di curarsi e combattere contro la sua fame compulsiva.

Al posto di Platinette sono giunti: Adriano Panatta, campione sui campi da tennis, e Manuel Bortuzzo, campione in acqua e nella vita.

Tante persone sono salite sul podio, infine, per raccontare la loro storia e condividere momenti importanti della loro vita.

Ascolti tv pomeriggio – 14 settembre 2019: chi ha vinto?

Chi ha vinto la prima sfida del nuovo anno fra Verissimo e Italia Sì?

Il 15 settembre 2018 Marco Liorni debuttò con una media di 1.084.000 telespettatori per il 10.3% di share nella prima parte. Nella seconda parte, invece, salì a 1.372.000 telespettatori pari ad uno share del 13.2%.

Silvia Toffanin vinse con una media di 2.083.000 spettatori per 19.4 punti percentuali di share. I Giri di Valzer vennero visti da 1.525.000 spettatori per il 14.6% di share.

Ieri, 14 settembre 2019?

Italia Sì ha conquistato una media di 1.245.000 spettatori (11.6% di share) nella prima parte e 1.562.000 (14.8% di share) nella seconda parte.

Verissimo ha incollato alla tv una media di 1.945.000 spettatori con il 16.9% di share, mentre i Giri di Valzer di “Verissimo” hanno raggiunto 1.674.000 spettatori pari al 16.1% di audience)