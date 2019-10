Nuova sfida fra Verissimo e Italia Sì. Cosa dicono gli ascolti tv del pomeriggio di ieri, sabato 12 ottobre 2019? Chi ha vinto fra Silvia Toffanin e Marco Liorni? Ecco tutti i dati Auditel dei due programmi, oltre che gli ospiti e i temi trattati da entrambi.

Verissimo ospiti 12 ottobre 2019: da Giordana a Gianni Morandi

A rompere il ghiaccio è stato l’ex sportivo Martin Castrogiovanni che ha recentemente partecipato ad Amici Celebrities e che presto sarà a Tu si que vales. Successivamente Claudio Bisio e Lucia Ocone hanno fatto incursione in studio per promuovere il loro film in uscita nella sale il 17 ottobre 2019.

Successivamente è giunta in studio Lorella Boccia. La ballerina professionista di Amici ha raccontato la tremenda notte vissuta fra il 3 e il 4 ottobre scorso quando due uomini hanno aggredito e derubato lei ed il marito.

Poco dopo a far il suo ingresso in studio è stata la bravissima Giordana Angi che si è esibita sulle note del suo ultimo singolo. La cantante ha annunciato di essere al lavoro su una canzone e di voler tentare di salire sul palco di Sanremo.

Francesca Barra e Claudio Santamaria hanno raccontato la loro storia d’amore, la loro vita, ma soprattutto la loro famiglia allargata. I due hanno presentato il loro libro scritto a quattro mani.

Per finire, oltre a Cristicchi, è giunto in studio Gianni Morandi. Il cantante bolognese ha parlato del figlio e svelato qualche piccola anticipazione sulla fiction Mediaset che lo vedrà protagonista. L’Isola di Pietro 3 andrà in onda, infatti, dal prossimo venerdì, in prima serata, sull’ammiraglia Mediaset.

Italia Sì ospiti: la nuova puntata

Marco Liorni insieme a Rita Dalla Chiesa, Elena Santarelli e Manuel Bortuzzo hanno dato vita ad una nuova puntata del programma di Rai 1. A loro si è aggiunto poi uno dei ballerini professionisti di Milly Carlucci, ovvero il bellissimo e bravissimo Raimondo Todaro.

In puntata Rita Dalla Chiesa ha cercato di vincere le sue paure attraverso la musica rock.

Spazio alla storia del furto in macchina dei giocattoli di Elisa, la bambina malata di midollo osseo. Per la piccola molti vip, sui social, hanno lanciato diversi appelli. In primis la cantante Alessandra Amoroso che già in passato aveva fatto sentire tutta la sua vicinanza alla famiglia della bambina malata. Tante le storie di persone comuni, come quella di Bruno. Storie che hanno fatto riflettere, ma hanno anche indignato e commosso i telespettatori.

Passando da un momento di riflessione ad uno più divertente sul podio è salito uno dei personaggi di Montalbano ovvero l’appuntato Catarella.

Per concludere è giunta in studio anche Vittoria Schisano, una delle protagoniste di “Un Posto al Sole”.

Ascolti tv pomeriggio 12 ottobre 2019: chi ha vinto?

Chi ha vinto la nuova sfida? Ecco finalmente i dati.

Dopo il trionfale boom e record stagionale di settimana scorsa, Verissimo ha intrattenuto una media di 2.244.000 spettatori per il 20.9% di share nella prima parte. Nella seconda parte, invece, una media di 2.090.000 spettatori. Share del 18.6%.

Italia Sì ha, invece, conquistato una media di 1.218.000 spettatori pari al l’11.8% di share e 1.632.000 pari al 14.3% di share. Dati in crescita.