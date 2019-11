Secondo pomeriggio super intenso. Amici e poi Verissimo vs Italia Sì: cosa dicono gli ascolti tv del pomeriggio di ieri, sabato 23 novembre 2019? In quanti hanno visto il talent di Canale 5 condotto da Maria De Filippi? Chi ha vinto la sfida fra Silvia Toffanin e Marco Liorni? Ecco tutti i dati Auditel, oltre che ospiti e temi trattati dalle tre trasmissioni in onda su Canale 5 e Rai 1. Come ogni domenica mattina, infatti, oltre ad analizzare l’andamento della prima serata siamo qui a controllare i dati raggiunti dalle due ammiraglie nel lungo pomeriggio televisivo.

Amici 19: polemiche, liti e prime sfide

Dopo la sigla, nello studio di Amici 19, è successo di tutto. Skioffi, ricevendo il sì dalla commissione, ha potuto affrontare la sfida per ottenere il banco. Il ragazzo, al centro di una vera e propria bufera per i testi scritti in passato, è riuscito a battere l’avversario e ad agguantare la possibilità di mandare messaggi positivi e far dimenticare le vecchie canzoni. Il rapper ha avuto la seconda possibilità per rigare dritto e lanciare messaggi positivi ai giovani.

Subito dopo con la sfida fra Javier e Costantin, entrambi entrati nella scuola, Alessandra Celentano e Natalia Titova si sono scontrate. La lite ha fatto emergere un altro durissimo scontro fra la Celentano e Timor.

Terminato tutto ciò i ragazzi hanno formato le quadre e si sono dati battaglia.

Ospite in studio: Marco Bocci. L’attore e regista ha presentato il film tratto dal suo libro.

Verissimo ospiti 23 novembre 2019: Cristiano Malgioglio su tutti

Verissimo, programma condotto da Silvia Toffanin, ha preso il via alle 16:00.

In esclusiva, nello studio, è giunta la bellissima e bravissima Vittoria Puccini, protagonista del nuovo legal thriller di Canale 5 ‘Il Processo’. Spazio poi a Antonio Albanese, al cinema con il film ‘Cetto c’è senza dubbiamente’ e all’artista palermitana Giusy Ferreri oltre che a Dario Ballantini e ai suoi mille volti.

Ad emozionare il pubblico è stata sicuramente l’intervista al tenore ed ex coach di ‘Amici’ Vittorio Grigolo. Quest’ultimo ha spiegato che dietro alle accuse che gli sono state mosse contro si nasconde un terribile malinteso e che contro di lui non c’è stata alcuna denuncia.

Cristiano Malgioglio, infine, ha fatto piangere e ridere i telespettatori di Canale 5 regalando vere e proprie perle di saggezza, ma anche alcuni racconti riguardanti i momenti più bui della sua vita.

Italia Sì e lo speciale con Sanremo Giovani

Marco Liorni, insieme a Rita Dalla Chiesa, Elena Santarelli, Manuel Bortuzzo e Raimondo Todaro, ha dato vita, dalle 16:40, ad una puntata speciale del programma di Rai 1.

La seconda delle quattro puntate speciali che vedranno i 20 selezionati dal concorso Sanremo Giovani raccontarsi sul podio di ItaliaSì e poi esibirsi per la prima volta in televisione ha accolto i favori del pubblico?

A darsi battaglia sono stati i dieci cantanti che si sono esibiti settimana scorsa. I giovani talenti si sono dati battaglia uno contro l’altro. A scontrarsi sono stati quindi: Federica Abbate, 28 anni di Milano, canta “I Sogni Prima Di Dormire”; Ainé, 28 anni di Roma, canta “Van Gogh”; Fadi, 31 anni di Rimini, canta “Due Noi”; Fasma, 23 di Roma, canta “Per Sentirmi Vivo”; Leo Gassmann, 21 anni di Roma, canta “Vai Bene Così”; Nova, 24 anni di Catania, canta “Resta”; Samuel Pietrasanta, 27 anni di Catania, canta “E Dove Sarai Tu”; Raim, 28 anni di Mantova, canta “Labirinto”; Marco Sentieri, 34 anni di Napoli, canta “Billy Blu”; Thomas, 19 anni di Vicenza, canta “Ne 80”.

Ascolti tv pomeriggio, 23 novembre 2019: chi ha vinto?

Amici 19 ha incollato alla tv una media di 2.955.000 spettatori pari al 18.33% di share.

Verissimo ha portato a casa una media di 2.800.000 spettatori con il 19.5% di share e Verissimo – Giri di Valzer ha totalizzato 2.792.000 spettatori pari al 18.4% di share.

Italia Sì ha conquistato una media di 1.456.000 spettatori pari al 9.9% di share.