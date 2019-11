Cristiano Malgioglio a Verissimo ha parlato dei momenti più difficili della sua vita. L’artista, in lacrime, ha raccontato di cosa ha sentito quando è morta sua madre. Era sul palco, per una evento importante, ma ad un certo punto la musica si interruppe e lui senti un dolore forte al petto. Dopo la morte della madre Malgioglio è stato in cura e per tre anni, qualcosa in più, non è più riuscito a scrivere.

Cristiano Malgioglio, già in lacrime, non ha poi voluto parlare della sorella morta. Il dolore era troppo grande e aprire anche quel cassetto sarebbe stato tremendo.

Poco dopo dalle lacrime si è passati alle risate. Cristiano Malgioglio ha fatto ridere tutti togliendosi le scarpe. Il motivo? Erano troppo strette e ormai gli formicolavano i piedi.

Dopo qualche consiglio di bellezza su come tenere i piedi per sembrare più alti, Malgioglio ha raccontato del neo scoperto sulla gamba e della diagnosi di melanoma. L’artista si è spaventato tremendamente, ma non ha voluto dire nulla alla sua famiglia e la prima telefonata l’ha fatta all’amica Mara Venier. Passata la paura, sistemato tutto, Malgioglio ha poi deciso di fare il Grande Fratello Vip. Grazie al reality ha ottenuto un successo immenso. Ecco il video Mediaset con l’intervista integrale.