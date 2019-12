Terzo pomeriggio davvero molto intenso. In primis Amici. Poi Verissimo vs Italia Sì. Cosa dicono gli ascolti tv del pomeriggio di ieri, sabato 30 novembre 2019? In quanti hanno visto il talent di Canale 5 condotto da Maria De Filippi? Chi ha vinto la sfida fra Silvia Toffanin e Marco Liorni? Ecco tutti i dati Auditel, oltre che ospiti e temi trattati dalle tre trasmissioni in onda rispettivamente sulle due ammiraglie avversarie.

Amici 19: dopo i baci arriva la prima eliminazione

Baci, liti, sfide, ma soprattutto la prima eliminazione. Sofia, balleria della scuola di Amici 19, ha dovuto abbandonare il suo banco dopo solo due settimane dall’ingresso. A giudicare la sua sfida immediata è stato Luciano Cannito. Il maestro ha preferito Giuseppe a lei e ha dato al giovane una opportunità di migliorare. Peccato però che in studio si siano scatenate numerosissime polemiche. I ragazzi della scuola di Maria De Filippi si sono scagliati contro il giudice.

Altre news? Cos’altro è successo? Ebbene i primi ragazzi in sfida hanno riavuto tutti il banco. Jacopo, come altri, non ha però nemmeno dovuto esibirsi. A salvarlo dalla possibilità di uscire è stata Anna Pettinelli. La professoressa lo ha interrogato davanti a tutti e siccome questi ha risposto bene, gli ha permesso di tornare al suo posto. Per tutta risposta l’allievo è corso a darle un bacino sulla guancia.

Spazio poi alle liti fra la maestra Titova e gli altri docenti di danza, ma anche fra i ragazzi. Valentin, però, sconsolato e sconfortato, pare aver deciso di abbandonare il talent di Canale 5. Cosa deciderà alla fine?

Verissimo ospiti 30 novembre 2019: dalla Ventura a Bossari

Verissimo, programma condotto da Silvia Toffanin, ha preso il via, come ogni sabato,alle 16:00.

In apertura si è raccontata in un’intensa intervista la conduttrice Simona Ventura insieme al compagno Giovanni Terzi. La Ventura ha ripercorso la sua carriera e ha poi parlato di come l’uomo al suo fianco sia riuscito a farle realizzare un sogno, quella di avere una famiglia allargata, ma unita.

Spazio, poi, a Serena Autieri e Serena Rossi, per la prima volta in tv insieme. Le due attrici e cantanti sono le mitiche voci di Elsa e Anna in Frozen II.

A seguire hanno fatto il loro ingresso nel salotto del sabato pomeriggio Benji e Fede che si sono raccontati fra musica e parole.

Dopo Francesco Scianna, che ha parlato della fiction Mediaset di cui è protagonista insieme a Vittoria Puccini, sono entrati in studio Luca Barbareschi e Lucrezia Lante della Rovere. I due sono a teatro insieme con ‘Il cielo sopra il letto’.

Per concludere Silvia Toffanin ha intervistato Daniele Bossari. Il conduttore ha parlato del suo periodo più buio e della depressione che lo aveva avvolto raccontandosi a 360° senza omettere nulla.

Italia Sì: nuovo speciale con Sanremo Giovani

Marco Liorni, insieme a Rita Dalla Chiesa, Elena Santarelli, Manuel Bortuzzo e Raimondo Todaro, ha dato vita, dalle 16:40, ad una puntata speciale del programma di Rai 1.

Dopo che lo scorso sabato sono stati proclamati i primi 5 vincitori che hanno passato il turno e accederanno alla prima serata del 19 Dicembre, con l’obiettivo di arrivare sul palco dell’Ariston il prossimo Febbraio, hanno preso il via le esibizioni di altri 10 artisti.

Fra di loro: Nico Arezzo, 21 anni di Ragusa, canta “Volo”; Avincola, 32 anni di Roma, canta “Un Rider”; Mike Baker, 21 anni di Pisa, canta “Stupido”; Eugenio in Via Di Gioia , gruppo musicale composto da 4 persone di Torino, cantano “Tsunami”.

Spazio poi a: Jefeo, 19 anni di Milano, canta “Un, Due, Tre Stella!”; Libero, 29 anni di Genova, canta “La Casa Del Vento”; Giulia Mutti, 26 anni di Lucca, canta “Romanzo Cattivo”; Réclame, gruppo musicale composto da 4 persone di Roma, canta “Il Viaggio di Ritorno”; Shari, 17 anni Gorizia, canta “Stella”; Simona Severini, 33 anni Milano, canta “Una cosa Bella”.

Ascolti tv pomeriggio, 30 novembre 2019: chi ha vinto?

Amici 19 ha appassionato una media di 2.988.000 spettatori pari al 20.75% di share.

Verissimo ha entusiasmato una media di 2.495.000 spettatori con il 20% di share e Verissimo – Giri di Valzer ha intrattenuto 2.610.000 spettatori pari al 18.4% di share.

Italia Sì ha portato a casa una media di 1.434.000 spettatori pari al 10.6% di share.