Per la prima volta insieme in tv Serena Autieri e Serena Rossi a Verissimo, ovvero le ormai mitiche voci di Elsa e Anna in ‘Frozen’, ora al cinema con ‘Frozen II, hanno raccontato la loro esperienza come doppiatrici. Le due attrici hanno poi svelato alcuni piccoli dettagli sul secondo film d’animazione. Ecco l’intervista integrale nel video Mediaset.