Amici e poi Verissimo vs Italia Sì: cosa dicono gli ascolti tv del pomeriggio di ieri, sabato 16 novembre 2019? Come ha debuttato Maria De Filippi? Chi ha vinto la sfida fra Silvia Toffanin e Marco Liorni? Ecco tutti i dati Auditel, oltre che ospiti e temi trattati dalle tre trasmissioni in onda su Canale 5 e Rai 1.

Amici 19: la formazione della nuova classe

La scuola di Amici ha riaperto i battenti. Dopo il corso per i Vip, infatti, Maria De Filippi ha dato il via alla nuova edizione del talent di Canale 5 dedicato ai non famosi.

La sigla ha fatto subito sobbalzare tutti i fan della trasmissione. L’omaggio alle sigle dei precedenti anni, infatti, ha convogliato i telespettatori di sempre a sottolinearne la bellezza sui social. L’ingresso di Alberto Urso, vincitore di Amici 18, infine, è stata la ciliegina sulla torta. Il programma ha preso il via all’insegna della continuità, raccontando di un sogno che non si spegne mai, ma continua nel tempo.

Maria De Filippi ha presentato poi i nuovi professori di Amici 19. Come vi avevamo annunciato sono tutti stati confermati a parte Alex Britti che ha lasciato il posto ad Anna Pettinelli.

Pian piano, intervista dopo intervista, performance dopo performance, diciassette ragazzi hanno ottenuto l’ambito banco. Fra di essi anche una delle artiste già viste ad X Factor. Gaia Gozzi faceva parte della scuderia di Fedez e nel reality Sky è riuscita ad arrivare ad un passo dal suo obiettivo. Quando però le luci della tv si sono spente, le cose non sono andate come sperava. (Qui il video con la puntata intera)

Verissimo ospiti 16 novembre 2019: Raz Degan e Il Volo

Verissimo, programma condotto da Silvia Toffanin, al contrario dei sabati precedenti, ha preso il via alle 16:30.

In esclusiva, nello studio di Verissimo, è approdato Gerry Scotti che, da lunedì 18 novembre sarà in onda su Canale 5 con ‘Conto alla rovescia’, un quiz tutto nuovo.

Spazio ad una commovente intervista ad Emma Marrone. La cantante è tornata con un nuovo album e un’energia rinnovata. A Verissimo ha parlato di un momento particolare della sua vita e della paura provata, ma anche del desiderio di non essere mai dimenticata.

Ospite successivamente l’attore Marco Bocci, nell’inedita veste di regista del film A Tor Bellamonica non piove mai.

Francesco Monte, infine, ha raccontato la sua esperienza a Tale e Quale Show, dicendo di essersi tolto qualche sassolino dalla scarpa. Monte ha poi detto di non aver mai tradito Giulia Salemi.

Italia Sì e lo speciale con Sanremo Giovani

Marco Liorni, insieme a Rita Dalla Chiesa, Elena Santarelli, Manuel Bortuzzo e Raimondo Todaro, ha dato vita, dalle 16:40, ad una puntata speciale del programma di Rai 1.

La prima delle quattro puntate speciali che vedranno i 20 selezionati dal concorso Sanremo Giovani raccontarsi sul podio di ItaliaSì e poi esibirsi per la prima volta in televisione ha accolto i favori del pubblico?

A darsi battaglia sono stati i primi dieci cantanti: Federica Abbate, 28 anni di Milano, canta “I Sogni Prima Di Dormire”; Ainé, 28 anni di Roma, canta “Van Gogh”; Fadi, 31 anni di Rimini, canta “Due Noi”; Fasma, 23 di Roma, canta “Per Sentirmi Vivo”; Leo Gassmann, 21 anni di Roma, canta “Vai Bene Così”; Nova, 24 anni di Catania, canta “Resta”; Samuel Pietrasanta, 27 anni di Catania, canta “E Dove Sarai Tu”; Raim, 28 anni di Mantova, canta “Labirinto”; Marco Sentieri, 34 anni di Napoli, canta “Billy Blu”; Thomas, 19 anni di Vicenza, canta “Ne 80”.

Nella prima parte della trasmissione, denominata “Aspettando Sanremo Giovani”, si è scherzato sui 70 anni di Festival. Ospiti: i Cugini di Campagna, Povia e Gianni Ippoliti.

Ascolti tv pomeriggio, 16 novembre 2019: chi ha vinto?

Come ha debuttato Amici? Chi ha vinto la nuova sfida? Ecco finalmente i dati tanto attesi.

Amici 19 ha preso il via con una media di 3.157.000 spettatori pari al 20.89% di share.

Verissimo ha entusiasmato una media di 3.013.000 spettatori con il 23% di share e Verissimo – Giri di Valzer totalizza 2.942.000 spettatori pari al 20.1% di share.

Italia Sì ha conquistato una media di 1.445.000 spettatori pari al 10.4% di share.

Caduta libera vs L’eredita