Il Commissario Montalbano contro Ricomincio da me. Chi ha vinto la sfida relativa agli ascolti tv di ieri sera, martedì 18 maggio 2021? Ecco tutti i dati Auditel della prima serata. Analizziamo quelli relativi ai maggiori canali del digitale terrestre per scoprire insieme le preferenze del pubblico televisivo in termini di share.

Ascolti tv: Il Commissario Montalbano contro Ricomincio da me. Auditel ieri sera, 18 maggio 2021

Il Commissario Montalbano (in replica) batte il film Ricomincio da me con Jennifer Lopez.

Rai 1: Il Commissario Montalbano, l’episodio “La danza del gabbiano” in replica con protagonista Luca Zingaretti ha incollato alla tv una media di 4.418.000 spettatori pari al 20.6% di share.

Su Rai 2: Un’ora sola ti vorrei, l’ultima puntata del one-man show di Enrico Brignano ha divertito 1.464.000 spettatori pari al 6.1% di share. Tra gli ospiti: Nina Zilli.

Rai 3: Cartabianca, la nuova puntata del programma di informazione condotto da Bianca Berlinguer ha registrato una media di 817.000 spettatori pari al 4%.

Rete 4: Fuori dal coro, il programma condotto da Mario Giordano ha informato 896.000 spettatori. Share del 5.1%. Tra gli ospiti: Katia Ricciarelli, Francesco Facchinetti e Vittorio Feltri.

Canale 5: Ricomincio da me, il film del 2018 diretto da Peter Segal ha coinvolto una media di 2.436.000 spettatori pari al 11.4% di share. Nel cast: Jennifer Lopez, Milo Ventimiglia e Vanessa Hudgens.

Italia 1: Le Iene Show, il programma condotto da Alessia Marcuzzi e Nicola Savino ha attirato l’attenzione di 1.667.000 pari al 10% di share. Tra i servizi: lo scherzo a Giovanni Galli, l’Omicidio Edi Copes e quello sui cani seviziati.

La7: DiMartedì, il programma condotto da Giovanni Floris dedicato a politica, cultura, consumi, costume, società ha registrato una media 1.081.000 spettatori pari a 5.1% di share.

Tv8: Italia’s Got Talent – Best of, la puntata con i momenti migliori del talent show condotto da Lodovica Comello ha appassionato una media di 329.000 spettatori. Share dell’1.5%.

Nove: Attacco al potere – Olympus Has Fallen, il film del 2013 diretto da Antoine Fuqua ha tenuto col fiato sospeso una media di 606.000 spettatori per l’2.7 di share. Nel cast: Gerard Butler, Aaron Eckhart e Morgan Freeman.

Ascolti Tv, dati DayTime Pomeriggio, 18 maggio

Rai1

Oggi è un Altro Giorno: 0.000.000 spettatori per il 0.00% di share.

0.000.000 spettatori per il 0.00% di share. Paradiso delle Signore : 0.000.000 spettatori per il 0.00% di share.

: 0.000.000 spettatori per il 0.00% di share. La Vita in Diretta: 0.000.000 spettatori per il 0.00% di share.

Canale 5