Chi ha vinto secondo gli ascolti tv di ieri, venerdì 17 gennaio 2020, la prima serata? I dati sono davvero molto attesi per via del secondo scontro tra: Il Cantante Mascherato e il Grande Fratello Vip. Chi ha avuto la meglio fra Milly Carlucci e Alfonso Signorini ovvero fra Rai 1 e Canale 5? Ecco tutti i dati Auditel dei maggiori canali del digitale terrestre. Analizziamo insieme l’andamento della serata e dei vari canali in onda sui maggiori canali del digitale terrestre. Tante erano infatti le trasmissioni in onda: da Quarto Grado a Propaganda Live.

Ascolti Tv ieri sera, sfida fra Il Cantante Mascherato e il Grande Fratello Vip 2020. Dati Auditel del 17 gennaio 2020

Oltre 4 milioni di telespettatori per Rai 1 che con il 19.5% di share vince la prima serata. Insomma Milly Carlucci fra il 19 e il 20% di share batte ancora una volta Alfonso Signorini che si ferma fra il 17 e il 18%.

Auditel “Il Cantante Mascherato”, Rai 1

Seconda puntata del nuovo music game di Rai 1. Milly Carlucci ha fatto giocare nuovamente i suoi giurati, fra cui Francesco Facchinetti e Flavio Insinna, ad indovinare chi si nascondesse sotto le maschere. Fra i più accreditati: Arisa nei panni del Barboncino e Alessandro Greco nei panni del Mastino. Lo show ha intrattenuto una media di 4.025.000 spettatori pari a 19.5 punti percentuali di share.

NCIS Los Angeles, Rai 2

La serie tv americana ha appassionato una media di 1.160.000 spettatori pari al 4.8% di share. L’Ammiraglio Kilbride ha chiesto aiuto alla squadra per recuperare un Ufficiale dell’Intelligence della Marina che era stato rapito, ma la squadra si è infastidita per le sue informazioni non chiare.

Aspirante vedovo, Rai 3

Alberto Nardi non era altro che un imprenditore fallimentare il cui successo più importante era stato sposarsi con la ricca e potente industriale Susanna Almiraghi. Col passare del tempo però, Susanna, stufa della loro sterile relazione, ha deciso di lasciarlo. Tuttavia, rimasta Susanna vittima di un incidente aereo, Alberto si è ritrovato miliardario, erede di tutte le ricchezze della sua defunta moglie. Ma la fortuna di Alberto ha avuto vita breve: Susanna infatti non è mai salita sull’aereo incidentato. La pellicola ha divertito una media di 1.169.000 spettatori pari al 4.82% di share.

Quarto Grado, Rete 4

Il programma condotto da Gianluigi Nuzzi ha interessato una media di 1.245.000 spettatori pari a 6.78 punti percentuali di share. La trasmissione si è occupata di numerosi casi di cronaca nera. Si è parlato di Samira El Attar, la donna scomparsa il 21 ottobre scorso a Stanghella, nel padovano. Il marito, Mohamed Barbri, indagato per omicidio e soppressione di cadavere, a inizio gennaio è scappato in Spagna. Dopo 13 giorni, la sua fuga è terminata a Madrid, dove la polizia iberica l’ha fermato per un controllo casuale.

Ascolti TV Grande Fratello Vip, Canale 5

La quarta puntata del reality Grande Fratello Vip ha intrattenuto una media di 3.009.000 spettatori pari al 17.7% di share. In serata sono entrati nella casa del GF Vip 4: Miriana Trevisan e Vittorio Cecchi Gori. Tanti i temi affrontati, fra cui anche la lite fra Fernanda Lessa e Antonella Elia. Le due concorrenti proprio non si sopportano. Poi ci sono stati due concorrenti Eliminati.

Io sono vendetta, Italia 1

Un uomo la cui moglie è appena stata trucidata, frustrato dall’incapacità della polizia di risolvere il caso e catturare gli assassini, ha intrapreso un’indagine privata e ben presto ha smascherato la corruzione e la connivenza delle forze dell’ordine con i criminali. Il film ha tenuto con il fiato sospeso una media di 1.671.000 spettatori. Share del 7%.

Propaganda Live, La7

Diego Bianchi “Zoro” si è occupato di politica e attualità con Enrico Mentana. Nel suo nuovo reportage Bianchi è tornato in Calabria dove ha continuato il viaggio a una settimana dal voto: tra i temi chiavi oltre la campagna elettorale, ‘ndragheta e abusivismo. Questa volta Diego è stato a San Luca dove ha incontrato il sindaco, in un tour che termina a Riace per ritrovare Mimmo Lucano. Presenti, inoltre, gli opinionisti Marco Damilano, Francesca Schianchi, Paolo Celata, Constanze Reuscher. La trasmissione ha portato a casa una media di 1.008.000 spettatori. Share del 5.45%.