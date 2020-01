Chi ha vinto secondo gli ascolti tv di ieri, venerdì 10 gennaio 2020, la prima serata? I dati Auditel sono attesissimi per via dello scontro tra: la prima puntata dello show condotto da Milly Carlucci ed intitolato “Il Cantante Mascherato” in onda su su Rai 1 e la seconda puntata del Grande Fratello Vip , condotto da Alfonso Signorini, su Canale 5. Come saranno le percentuali di share? Scopriamolo insieme analizzando le preferenze del pubblico.

Ascolti Tv ieri sera, sfida fra Il Cantante Mascherato e il Grande Fratello Vip 2020. Dati Auditel del 10 gennaio 2020

Nessun boom per Rai 1 e il Cantante Mascherato. Cala il Grande Fratello Vip. Il programma di Milly Carlucci debutta con il 20.8%. Signorini si ferma al 16.8%. Gli addetti ai lavori si aspettavano di più dall’esordio del nuovo show dell’ammiraglia Rai sia per l’effetto novità che per la curiosità del pubblico nel giocare insieme ai giudici a scoprire i concorrenti. Il GF Vip 4 conferma, invece, la grande difficoltà di tener il pubblico incollato alla tv nelle prime puntate in cui viene presentato il cast.

Il Cantante Mascherato, Rai 1

Ha preso il via il nuovo music game di Rai 1. A fine puntata, dopo la sua eliminazione, è stata svelata l’identità dell’Unicorno. Sotto la maschera, infatti, si nascondeva la bravissima Orietta Berti. Il programma che Milly Carlucci ha portato in Italia all’estero piace da impazzire. Tutti giocano a cercare di indovinare chi si nasconda sotto le maschere. A giudicare dai social, in serata, molti utenti hanno espresso le loro opinioni e seguito lo show con molto interesse. Gli ascolti tv di ieri ci dicono che ha debuttato con una media di 4.437.000 spettatori pari al 20.9% di share.

NCIS Los Angeles, Rai 2

La serie tv americana ha entusiasmato, con il primo episodio dell’undicesima stagione, una media di 1.105.000 spettatori pari al 4.25% di share. A rimanere sintonizzati su Rai 2 per il secondo episodio sono stati 1.102.000 spettatori pari al 4.6% di share.

Io sono tempesta, Rai 3

Numa Tempesta, un finanziere che gestiva un fondo da un miliardo e mezzo di euro e abitava da solo nel suo immenso hotel deserto, pieno di letti in cui lui non riusciva a chiudere occhio, si è visto presentare il conto. A causa di una vecchia condanna per evasione fiscale Numa ha dovuto scontare un anno di pena ai servizi sociali in un centro di accoglienza. Il film ha appassionato una media di 1.593.000 pari al 6.5% di share.

Quarto Grado, Rete 4

Il programma condotto da Gianluigi Nuzzi ha informato una media di 1.157.000 spettatori pari a 6.1 punti percentuali di share. La trasmissione si è occupata di numerosi casi di cronaca nera, ma anche della sparizione di Luigi Mario Favoloso.

Grande Fratello Vip, Canale 5

La seconda puntata del reality ha intrattenuto una media di 2.922.000 spettatori pari al 16.8% di share. In serata vi è stato il confronto fra Pago e Serena, con il pubblico che ha deciso che l’ex tronista di Uomini e Donne non rimanesse nella casa. Scontro anche fra Licia Nunz e Imma Battaglia. Oltre a ciò sono stati tanti gli ingressi nella casa. Il cast, infatti, doveva essere completato.

Giustizia Privata, Italia 1

Clyde Shelton, ingegnere meccanico della CIA, devoto padre di famiglia e cittadino modello, ha deciso di abbandonare il suo lavoro per dedicarsi alla famiglia. Una sera, due malviventi lo hanno però aggredito uccidendo davanti ai suoi occhi la moglie e la figlia. Nonostante Clyde li abbia visti, riconosciuti e denunciati, il processo non ha avuto mai luogo, perché l’ambizioso procuratore distrettuale di Philadelphia, Nick Rice ha patteggiato per una pena più leggera con l’avvocato difensore e il peggiore dei due criminali è stato così rilasciato. Tradito dal sistema giudiziario nel quale credeva, Clyde ha deciso di vendicarsi della grave ingiustizia facendola pagare a chiunque avesse partecipato a quell’accordo. Il film ha tenuto con il fiato sospeso una media di 1.636.000 spettatori pari al 6.75% di share.

Propaganda Live, La7

Diego Bianchi “Zoro”, si è occupato di attualità e dei tragici scenari internazionali Gino Strada. Per il primo reportage dell’anno il conduttore ha percorso la statale 106 che da Reggio Calabria attraversa tutta la costa ionica. Un viaggio tra i temi chiavi della Calabria attuale: campagna elettorale, ‘ndragheta, abusivismo. Terminando la narrazione a Riace , per ritrovare l’ex sindaco Mimmo Lucano. Fra gli ospiti presenti: la scrittrice Viola Ardone, Marco Damilano, Francesca Schianchi, Paolo Celata, Constanze Reuscher, Memo Remigi, Andrea Pennacchi con il monologo sulla guerra e Fabio Celenza. La trasmissione ha ottenuto una media di 869.000 spettatori. Share del 4.51%.