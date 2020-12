Nuova accesissima sfida fra: Vite in fuga e Live Non è la D’Urso. Chi ha vinto secondo gli ascolti tv di ieri sera, domenica 6 dicembre 2020? Ecco tutti i dati Auditel. Analizziamo insieme le preferenze del pubblico. Oltre allo scontro fra le due ammiraglie, in una domenica sera più che mai accesa, vi erano numerosi duelli. Uno fra tutti? Fazio contro Giletti ovvero Che tempo che fa contro Non è l’Arena. Tanti poi i film natalizi in onda.

Ascolti Tv, Dati Auditel di ieri, 6 dicembre 2020: Vite in fuga vs Live Non è la D’Urso

Vite In Fuga si aggiudica la vittoria della prima serata con 4,4 milioni di spettatori e il 17.7% di share. Live Non è la d’Urso si ferma a soli 2,3 milioni di telespettatori per il 13.5% di share. Ecco i dati Auditel nel dettaglio … .

Ascolti Tv Vite in fuga

Rai 1: il nuovo appuntamento con la fiction Vite in fuga, con protagonisti Claudio Gioè, Anna Valle e Barbara Bobuľová, ha entusiasmato una media di 4.429.000 spettatori. Share pari al 17.7%.

Auditel NCIS Los Angeles e NCIS New Orleans

Su Rai 2: NCIS: Los Angeles, la serie tv girata all’interno del mondo dell’Ufficio Progetti Speciali con protagonisti Chris O’Donnell e LL Cool J ha appassionato una media di 1.414.000 spettatori con uno share del 5.1%. A seguire l’episodio di NCIS New Orleans ha entusiasmato una media di 1.180.000 spettatori. Share del 4.4%.

Ascolti Che tempo che fa

Rai 3: la nuova puntata di Che tempo che fa, la trasmissione condotta da Fabio Fazio ha intrattenuto ed interessato una media di 2.490.000 spettatori con un audience del 9.2%. La parte finale di Che Tempo Che Fa – Il Tavolo ha ottenuto una media di 1.355.000 spettatori (share 7.2%).

Auditel Non ci resta che piangere

Rete 4: il film cult intitolato Non ci resta che piangere ha incollato davanti alla tv una media di 1.165.000 spettatori con uno share del 4.9%.

Ascolti tv Live Non è la D’Urso

Canale 5: la nuova puntata di Live Non è la D’Urso, il talk show condotto da Barbara D’Urso, ha interessato una media di 2.320.000 spettatori. Share pari a 13.50% punti percentuali. In serata si è parlato di Covid-19, del caso Genovese, ma anche di gossip. Spazio a Paolo Brosio e alla fidanzata oltre che ad altri protagonisti del GF VIP.

Auditel IL GGG – Il Grande Gigante Gentile

Su Italia 1: IL GGG – Il Grande Gigante Gentile, film del 2016 diretto da Steven Spielberg, con Ruby Barnhill, Mark Rylance, Rebecca Hall, ha raggiunto una media di 1.878.000 fra grandi e piccini. Share del 7.4%.

Ascolti Non è l’Arena

La7: la nuova puntata di Non è l’Arena, trasmissione condotta da Massimo Giletti ha informato una media di 1.475.000 spettatori per il 5.4% di share nella prima parte e il 6.7% con 1.074.000 spettatori nella seconda. Tante le inchieste sulla Sanità e sulla gestione della pandemia. Spazio poi al caso Genovese.

Auditel I delitti del BarLume

Tv8: I delitti del BarLume per la regia di Roan Johnson con protagonisti Stefano Fresi, Lucia Mascino e Alessandro Benvenuti ha portato a casa una media 430.000 spettatori con audience dell’1.7%.

Auditel Natale in affitto

Nove: Natale in affitto, la pellicola ha emozionato e divertito una media di 383.000 spettatori. Share pari a 1.5 punti percentuali.