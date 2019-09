Seconda puntata di Un Passo dal Cielo 5, amata fiction Rai con Daniele Liotti, contro il debutto di EuroGames con Ilary Blasi ed Alvin: chi ha vinto secondo gli ascolti tv ieri, 19 settembre 2019? Ecco tutti i dati Auditel della prima serata.

Perde ancora percentuale di Share la fiction di Rai 1 “Un passo dal Cielo 5”, anche se vince la prima serata con il 18.6. Eurogames (l’ex giochi senza frontiere) esordisce non benissimo raggiungendo comunque il 16%. Eccovi tutti i dati in dettaglio.

Un passo dal cielo 5 | RAI 1

Vecchie ferite si sono riaperte in Francesco quando una donna, ex-membro di Deva, è stata ritrovata morta sui terreni abbandonati della comunità. La donna sosteneva oltretutto di avere notizie in merito a un misterioso figlio perduto di Neri. La fiction Rai ha emozionato una media di 3milioni 800mila spettatori con il 18,6% di share. Settimana scorsa aveva debuttato con una media di 4milioni 300mila spettatori e con il 21,2% di share battendo su Canale 5 il film 50 sfumature di rosso.

Ella & John – The Leisure Seeker | RAI 2

Ella e John, pur di sottrarsi alle cure dei figli e dei medici, si sono dati alla fuga sul loro sgangherato camper per le strade americane. In questo modo hanno anche ripercorso il loro amore appassionato destinato a regalare fino all’ultimo rivelazioni sorprendenti. Il film ha conquistato una media di 1.271.000 spettatori pari al 5.8% di share.

Money Monster | RAI 3

Lee Gates, un venditore televisivo da strapazzo, il cui programma, Money Monster, e la sua stessa vita sono stati presi in ostaggio da un terribile uomo armato sembravano aver le ore contate. Il sequestratore lo accusava infatti di averlo portato alla bancarotta con i suoi consigli d’investimento. La pellicola ha tenuto con il fiato sospeso una media di 839.000 spettatori pari ad uno share del 3.6%.

Diritto e Rovescio | RETE 4

Durante la puntata Paolo Del Debbio ha intervistato in diretta la vicepresidente del Senato Paola Taverna (M5s), sulle condizioni di degrado in cui vessa la Capitale, specialmente nelle periferie, e sulla scelta di Matteo Renzi di lasciare il Pd. Con il senatore Gianluigi Paragone (M5s) e i deputati Alessia Morani (Pd) e Giorgio Mulè (FI) si è poi parlato di economia. La trasmissione ha così informato una media di 1.002.000 spettatori con il 5.5% di share.

Eurogames | CANALE 5

La prima puntata del game show di Canale 5 “Eurogames” condotta da Ilary Blasi e Alvin, con, in giuria, l’integerrimo Juri Chechi, ha debuttato con una media di 3.068.000 spettatori pari al 16% di share.

Bastardi Senza Gloria | ITALIA 1

Nel bel mezzo della Seconda Guerra Mondiale, con la Francia sotto l’occupazione dell’esercito del Fuhrer, Shosanna Dreyfus è stato testimone della brutale uccisione dei suoi familiari per ordine del crudele colonnello nazista Hans Landa. La giovane è riuscita a mettersi in salvo e scappa a Parigi dove ha ottenuto una nuova identità e un nuovo lavoro come operatrice e proprietaria di un cinematografo. Nel frattempo il tenente Aldo Raine ha messo in piedi una squadra di soldati, soprannominati come Bastardi. La pellicola ha raggiunto una media di 1.001.000 spettatori pari al 5.3% di share.

Piazzapulita | La7

La trasmissione ha informato una media di 1.030.000 spettatori con uno share del 6%.

Roma – Istanbul B | TV8

Il match di Coppa Europa fra Roma e Instambul ha tenuto con il fiato sospeso una media di 1.459.000 fra tifosi e appassionati per uno share del 6.2%.

Enjoy | NOVE

Peter Gomez ha raccontato gli eccessi del nostro tempo con una serie di reportage su temi “caldi”. Il giornalista si è occupato del lusso tra milionari ed influencer. A sintonizzarsi su Nove è stata una media di 392.000 spettatori pari a 1.7 punti percentuali di share.