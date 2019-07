Un Passo dal Cielo 4 in replica vs Colpa delle stelle: chi ha vinto la prima serata secondo gli ascolti tv di ieri, 14 luglio 2019? Ecco i dati Auditel. Analizziamo insieme i comportamenti del pubblico televisivo. Su Rai 1 è andata in onda la seconda puntata della replica della quarta stagione di una delle fiction Rai più amate degli ultimi tempi. Fra i protagonisti: Fedez e Rocio Munoz Morales . Su Canale 5, l’ammiraglia avversaria, ad andare in onda, invece, è stato uno dei film che più ha commosso il grande pubblico.

Ascolti tv ieri sera | 14 luglio 2019

E’ estate e l’Auditel ne risente. Vince la serata la replica di Un Passo dal Cielo con l’11% di share. Buon risultato per quanto riguarda il film di Rai 3.

Un Passo dal cielo 4, Rai 1

Vincenzo ed Eva, ormai una coppia, hanno dovuto fare i conti con l’arrivo di una star a San Candido. L’ingresso di Fedez ha così sconvolto i precari equilibri che si stavano venendo a creare e mandato la coppia in crisi. Nel frattempo la polizia e la forestale hanno iniziato ad indagare sulla scomparsa di due ragazze. La fiction ha conquistato una media di 1.798.000 spettatori pari all’11.5% di share.

NCIS, Rai 2

Cancellato il reboot di Streghe, su Rai 2 è tornata l’amatissima squadra di NCIS. Il cadavere del comandante della Marina Jasmes Willis è stato ritrovato su un furgone rubato e il direttore Vance ha costretto Gibbs a lavorare con Tobias Fornell ex agente diventato investigatore privato. La vittima era scomparsa da un settimana, dopo aver fatto visita a sua madre ricoverata in un ospizio, e aveva contratto un debito con una finanziaria. La serie tv ha appassionato una media di 1.144.000 spettatori pari al 6.6% di share.

Black Butterfly, Rai 3

Paul, uno sceneggiatore in declino a corto di idee, che da tempo vive da solo in una casa tra le montagne, ha incrociato Jack, un vagabondo che sembra avere alle spalle un tortuoso passato, e da lì la sua vita è stata sconvolta. Il film Black Butterfly ha tenuto con il fiato sospeso, secondo gli ascolti tv di ieri, una media di 1.150.000 spettatori pari ad uno share del 6.7%.

Maurizio Costanzo Show, Rete 4

La replica del talk show più longevo della storia della televisione italiana ideato e condotto da Maurizio Costanzo ha intrattenuto una media di 883.000 spettatori con il 5.3% di share.

Colpa Delle Stelle, Canale 5

Hazel Grace Lancaster, sopravvissuta ad un cancro ai polmoni grazie all’assunzione di un farmaco sperimentale, è stata costretta a frequentare un gruppo di supporto per sopravvissuti al cancro. Qui ha incontrato Augustus Waters, un ex giocatore di basket a cui è stata amputata una gamba. I due giovani si sono innamorati e, grazie ad Augustus, Hazel ha ritrovato la voglia di vivere e di sorridere.

Quando la loro relazione è diventata sempre più profonda, Hazel ha cercato di allontanarlo, per limitare il numero di dolori che causerà quando il male si ripresenterà. Il male ritorna e Hazel viene ricoverata in ospedale con una grave polmonite; in quel momento Augustus le dice di tenere a lei più di quanto si possa preoccupare del dolore che lei potrebbe causargli. La pellicola ha emozionato una media di 1.626.000 spettatori pari al 10.2% di share.

Poliziotto in prova, Italia 1

Per capire se fosse o meno degno di sposare sua sorella, James Payton, poliziotto dai metodi rudi, ha chiesto al futuro cognato, Ben Barber, guardia giurata, di accompagnarlo per 24 ore durante il suo giro di pattugliamento per le strade di Atlanta. Il film ha raggiunto una media di 898.000 spettatori con il 5.4% di share.

Atlantide con Andrea Purgatori – Ritorno a Tangentopoli, La7

Il documentario condotto da Andrea Purgatori ed incentrato ritorno a Tangentopoli ha informato, secondo gli ascolti tv di ieri, una media di 589.000 spettatori con il 3.7% di share.

WorldSBK 2019 Stati Uniti Superpole Race | Tv8

La gara motociclistica ha entusiasmato una media di 337.000 fra tifosi e semplici appassionati. Share pari a 2.2 punti percentuali.

Little Big Italy

Lo show ha ottenuto, sfida dopo sfida al ristorante, secondo gli ascolti tv di ieri, una media di 371.000 spettatori per 2.1 punti percentuali di share.