Cosa dicono gli ascolti tv di ieri, 1 giugno 2019? Come è iniziato il nuovo mese e chi ha vinto la prima serata? Con l’arrivo della bella stagione i programmi tv più amati hanno iniziato ad andare in ferie e i palinsesti a spopolarsi. Questa mattina non possiamo più parlare della sfida fra Milly Carlucci e Maria De Filippi perché entrambe le trasmissioni hanno già chiuso i battenti. Possiamo concentrarci solo su quanti telespettatori hanno seguito il match calcistico e quanti, invece, hanno visto film, serie tv o altro. Ecco pertanto tutti i dati Auditel.

Ascolti tv ieri, 1 giugno 2019

Ottimi gli ascolti per il match di Uefa Champions League. La partita è risultata essere il programma più visto della serata con il 27.2% di share. Il film di Canale 5 si è fermato ad un misero 9.7% di share.

UEFA Champions League | Rai 1

Al Wanda Metropolitano di Madrid si sono dati battaglia: il Tottenham di Mauricio Pochettino e il Liverpool di Jurgen Klopp. Entrambe le squadre sono state protagoniste, in semifinale, di due clamorose rimonte, ai danni di: Ajax e Barcellona. Ad avere la meglio è stato però il Liverpool. Il match ha tenuto con il fiato sospeso una media di 5.659.000 fra tifosi e semplici appassionati. Share pari a 27.2 punti percentuali.

The Rookie | RAI 2

Il sergente Gray ha informato i principianti che dovevano rintracciare una serie di crimini in 48 ore per qualificarsi per l’esame finale. Il telefilm ha entusiasmato una media di 1.284.000 spettatori pari al 6.1% di share.

Audience Le parole della settimana / Che ci faccio qui | RAI 3

Le parole della settimana, il programma con Massimo Gramellini, ha interessato una media di 1.455.000 spettatori pari al 7.8% di share.

A seguire Domenico Iannacone, con una puntata speciale di Che ci faccio qui, ha portato in un luogo straordinario: Il Teatro Patologico di Roma fondato da Dario D’Ambrosi, i telespettatori di Rai 3. Il programma ha ottenuto una media di 727.000 spettatori pari a 3.5 punti percentuali di share.

Il Segreto | Rete 4

Matias e Marcela sono rimasti parecchio infastiditi da ciò che Antolina ha raccontato loro a proposito di Elsa durante l’invito a cena. Elsa, nel frattempo, pare essere completamente guarita. La soap opera spagnola ha conquistato una media di 1.350.000 spettatori pari al 6.4% di share.

A seguire Una vita ha appassionato una media di 1.139.000 spettatori. Share del 5.97%.

Ascolti tv – Guardia del corpo | Canale 5

Il film cult del 1992 di genere Azione/Drammatico/Musicale, diretto da Mick Jackson, con: Whitney Houston, Kevin Costner, Michele Lamar Richards, Ralph Waite, Gary Kemp e Bill Cobbs ha emozionato, secondo gli ascolti tv di ieri, una media di 1.866.000 spettatori per il 9.7% di share.

Garfield 2 | Italia 1

Il celebre gattone Garfield, protagonista dell’omonimo fumetto, è finito questa volta in un territorio principesco. Vittima di uno scambio di gatti ha preso inavvertitamente il posto di Prince, un gatto reale che gli somiglia tantissimo e che aveva appena ereditato uno splendido castello. Il film ha divertito una media di 953.000 fra grandi e piccini. Share pari a 4.5 punti percentuali.

Ascolti tv – The Little Murders of Agatha Christie | LA7

La famosa attrice Blanche Dulac è sfuggita, per poco, a un tentativo di omicidio sul suo set cinematografico. Alice e Marlène, insieme a un Laurence caduto in depressione dopo la morte della dottoressa Maillol, hanno così iniziato ad indagare sotto copertura e si sono uniti alla troupe del film. Il telefilm ha raggiunto una media di 404.000 spettatori pari al 2.5% di share.

Bride Wars – La Mia Migliore Nemica | TV8

Liv ed Emma hanno sempre sognato il giorno delle nozze. Avrebbero cioè sempre voluto dire sì all’uomo dei loro sogni dentro un abito da sogno e lungo i saloni del Plaza Hotel di New York. Insegnante timida e introversa l’una, avvocato ambiziosa e incontenibile l’altra, Emma e Liv, amiche del cuore quasi felici e quasi contente, hanno ricevuto l’anello e dichiarazione e hanno deciso insieme di organizzare i loro giorni più belli. Un fatale errore di agenda ha voluto le spose inserite nello stesso giorno. Fermamente decise a non cedersi il passo, la data e i riflettori, Liv ed Emma hanno così dato vita a una guerra senza esclusione di colpi e di tulle. Il film ha intrattenuto una media di 283.000 spettatori per il 1.4% di share.

Ascolti tv Sirene | Nove

Il programma ha informato, secondo gli ascolti tv di ieri, una media di 382.000 spettatori pari all’1.9% di share.