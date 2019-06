Italia vs Polonia o l’ultima puntata di Live Non è la d’Urso con nuove e scottanti verità sul caso Prati? Chi ha vinto la prima serata secondo gli ascolti televisivi ieri sera, 19 giugno 2019? Ecco tutti i dati Auditel della serata in merito ai maggiori canali del digitale terrestre.

Ascolti tv ieri sera, 19 giugno 2019: ln 6 milioni per l’Under 21 (27.3%), Non è la D’Urso 18.3% (2,6 mln)

Barbara D’urso chiude il ciclo di puntate di Live non è la D’urso con un buon 18.3 di share. Vince la serata la partita dell’U21 tra Italia e Polonia al 27.3 di share.

Rai 1, Italia – Polonia

L’Italia Under 21, ancora a Bologna, nel secondo match del gruppo A, ha sfidato la Polonia, che non ha mai battuto l’Italia nei quattro incontri precedenti a livello di Nazionali Under 21, e che ha piegato 3-2 il Belgio nella gara inaugurale dell’Europeo 2019. La partita ha tenuto con il fiato sospeso una media di 6milioni di spettatori e, con il 27,3% di share.

Rai 2, Qualcosa di speciale

Il dottor Burke Ryan, vedovo, ha deciso di scrivere un libro su come superare il dolore di una perdita e ritrovare l’autostima. Grazie ad esso ha ottenuto improvvisamente un successo inaspettato. Re-inventatosi come carismatico guru capace d’infondere l’auto consapevolezza, l’uomo si è poi innamorato di Eloise Chandler, una donna che ha giurato a se stessa di non volere più nulla avere a che fare con gli uomini, e che ha deciso di dedicarsi esclusivamente alla sua attività floreale. Il film ha conquistato una media di 1.305.000 spettatori pari al 6.1% di share.

Rai 3, Chi l’ha visto?

Federica Sciarelli si è occupata ancora una volta di truffe amorose, ma anche dei maggiori casi di cronaca nera. Il programma ha così informato, secondo gli ascolti tv di ieri sera, una media di 1.692.000 spettatori pari ad uno share dell’8.9%.

Rete 4, Forrest Gump

Il film cult diretto da Robert Zemeckis, con: Tom Hanks, Sally Field, Robin Wright, Mykelti Williamson, Gary Sinise e Michael Conner Humphreys ha portato a casa una media di 948.000 spettatori con il 5.2% di share.

Canale 5, Live – Non è la d’Urso

Barbara d’Urso ha aperto l’ultima puntata del suo programma occupandosi nuovamente del Prati Gate. In studio Eliana Michelazzo e, subito dopo, Pamela Perricciolo. Lo staff della trasmissione ha compiuto ulteriore indagini e ha portato sotto i riflettori nuovi fatti sconcertanti. La conduttrice ha poi chiarito la verità in merito alle dichiarazioni dell’ormai ex avvocato di Pamela Prati. Si è parato anche con il cantante Morgan e sul suo sfratto e di Walter Nudo e delle accuse della sua vittoria pilotata all’isola. Lo show ha intrattenuto una media di 2.620.000 spettatori pari al 18.3% di share.

Italia 1, Tutti Pazzi Per L’oro

Una coppia decisamente “avventurosa”, dopo aver passato gli ultimi otto anni alla ricerca di un famoso tesoro perduto, dal valore inestimabile, senza un soldo ed in crisi, ha trovato un nuovo indizio. Le speranze di trovare il tesoro si sono così riaccese. Il film ha avvinto una media di 1.004.000 spettatori pari al 4.8% di share.

LA7, Atlantide files presenta Atomica

Andrea Purgatori ha portato i suoi telespettatori alla scoperta del mondo con una nuova puntata dei suoi grandi documentari. La trasmissione ha interessato, secondo gli ascolti tv di ieri, una media di 592.000 spettatori con uno share del 3.1%.

Tv8, Notte Prima Degli Esami

Luca Molinari, liceale, preoccupato per gli imminenti esami di maturità, ha conosciuto a una festa la bella Claudia, di maturità anche lei. Luca si è innamorato subito della ragazza e ha passato il suo tempo a cercarla per dichiararle il suo amore aiutato dai suoi inseparabili amici: Alice, Riccardo, Massimiliano e Simona. Il film ha appassionato una media di 395.000 spettatori con l’1.9%.

NOVE, Grand Budapest Hotel

Un uomo oramai anziano e stanco ha raccontato in un albergo semi deserto ad un giovane scrittore la storia di Gustave H., il leggendario concierge del Grand Budapest Hotel, e del suo giovane protetto Zero, alle prese con il furto e il recupero di un dipinto rinascimentale inestimabile e la battaglia per un enorme patrimonio di famiglia. Il film ha entusiasmato 189.000 spettatori con lo 0.9%.