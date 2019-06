A Live – Non è la D’Urso si cerca di fare chiarezza sulla vittoria “pilotata” di Walter Nudo a L’Isola dei Famosi. Intervistato in studio nella puntata finale del 19 giugno 2019, infatti, l’ex vincitore del reality show si confronta finalmente con l’ex agente Lele Mora. Il risultato? Mora sostiene di aver fatto “comprare” voti per far vincere Nudo, il diretto interessato invece pare negare questa ricostruzione dei fatti. Qui il video Mediaset completo dell’intera parte di intervista.