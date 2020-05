Tutti i soldi del mondo contro Amici Speciali 2020: chi ha vinto la sfida televisiva secondo gli ascolti tv ieri, 15 maggio 2020? Chi ha avuto la meglio fra il film su Rai 1 e il talent di Canale 5 condotto da Maria De Filippi? Tanti erano i programmi in onda. Quali? Ad esempio Quarto Grado su Rete 4 e Propaganda Live su La7. Analizziamo insieme i dati raccolti e le preferenze del pubblico anche per le sfide pomeridiane fra le due ammiraglie. Ecco tutti i dati Auditel della prima serata in merito ai maggiori canali del digitale terrestre.

Ascolti tv ieri 15 maggio 2020, dati Auditel: vince Amici Speciali con 18.8% share

Tutti i soldi del mondo, su Rai 1: la pellicola ha conquistato una media di 2.668.000 spettatori pari all’11% di share.

NCIS – Unità anticrimine, su Rai 2: la serie tv ha appassionato una media di 1.562.000 spettatori pari al 5.5% di share.

Che storia è la musica, su Rai 3: il programma in ricordo di Ezio Bosso, nel giorno della scomparsa, ha emozionato una media di 1.534.000 spettatori pari ad uno share del 6.2%.

Quarto Grado, su Rete 4: Gianluigi Nuzzi ha interessato una media di 1.415.000 spettatori con il 6.7% di share.

Amici Speciali, su Canale 5: il talent ha debuttato con una media di 3.847.000 spettatori pari al 18.8% di share. Il vincitore della prima puntata è stato Alessio Gaudino. Da segnalare lo scherzo di Maria De Filippi a Sabrina Ferilli.

22 minutes, su Italia 1: la pellicola ha tenuto con il fiato sospeso una media di 1.423.000 spettatori e share del 5.2%.

Propaganda Live, su La7: la trasmissione ha informato una media di 1.364.000 spettatori con uno share del 6.3%.

Italia’s Got talent Best Of, su Rete 8: il meglio dello show ha intrattenuto una media di 627.000 spettatori con il 2.4% di share.

Fratelli di Crozza (Live), su Nove: lo show ha raggiunto una media di 1.445.000 spettatori con 5.3 punti percentuali di share.

Ascolti Tv Pomeriggio – Auditel del 15 maggio 2020

Come sono andate, invece, le varie sfide pomeridiane fra Rai 1 e Canale 5?

Rai 1:

Vieni da me: 1.631.000 spettatori pari al 9.3% di share. Nella seconda parte: 1.399.000 spettatori per il 9.7% di share.

1.631.000 spettatori pari al 9.3% di share. Nella seconda parte: 1.399.000 spettatori per il 9.7% di share. Il Paradiso delle Signore: 1.365.000 spettatori con il 10.7%.

1.365.000 spettatori con il 10.7%. La Vita in Diretta: 1.423.000 spettatori per il 12.3% di share.

Canale 5: