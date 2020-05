È morto Ezio Bosso, il pianista che sapeva commuovere si è spento alla giovane età di 48 anni. Ci lascia così un grandissimo artista che ha saputo commuovere ed emozionare con la sua arte, la sua musica e la sua comunicativa nonostante convivesse da tempo con una malattia neurodegenerativa.

E’ morto Ezio Bosso, il pianista dal cuore gentile

Il pianista, conosciuto in tutto il mondo era affetto da un malattia neurodegenerativa ma il suo amore per la musica non lo aveva fermato e nonostante la sua evidente disabilità continuava a comporre ed esibirsi al pianoforte. Indimenticabile la sua esibizione a Sanremo che ha davvero commosso tutti.

Bosso, nonostante la malattia era solito ripetere: “Sono un uomo fortunato, la musica mi ha salvato”.

Ezio Bosso, qualcosa su di lui

Nato a Torino il 13 settembre 1971, direttore d’orchestra, compositore e pianista. Si avvicina alla musica all’età di quattro anni, grazie a una prozia pianista e al fratello musicista. A 16 anni esordisce come solista in Francia e incomincia a girare le orchestre europee. È l’incontro con Ludwig Streicher a segnare la svolta della sua carriera artistica, indirizzandolo a studiare Composizione e Direzione d’Orchestra all’Accademia di Vienna.

Nel 2011, ha subito un intervento per l’asportazione di una neoplasia ed è stato anche colpito da una sindrome autoimmune. Le patologie non gli hanno inizialmente impedito di continuare a suonare, comporre e dirigere. Successivamente, il peggioramento di una malattia neurodegenerativa, verificatasi in quello stesso anno ed all’inizio erroneamente indicata dai media come SLA, la sclerosi laterale amiotrofica, patologia in cui i primi sintomi, episodi di atrofia muscolare, si trasformano in pochi anni nella compromissione totale delle funzioni vitali. La malattia nel settembre 2019 lo ha costretto ad abbandonare l’attività di pianista, avendo compromesso l’uso delle mani.

Gli ultimi desideri di Ezio Bosso comunicati al Corriere della Sera

Nell’ultima intervista al Corriere della Sera il pianista aveva annunciato quali fossero i suoi propositi dopo la quarantena:

“La prima cosa che farò quando si apriranno le gabbie è mettermi al sole. La seconda sarà abbracciare un albero”. Purtroppo, però, non sarà così.

Il pianista ci ha lasciato ed è volato in cielo. Da lassù potrà suonarci le sinfonie più belle perché il suo ricordo rimarrà per sempre nei nostri cuori.