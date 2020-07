Torno indietro e cambio vita vs House Party: chi ha vinto secondo gli ascolti tv di ieri, 7 luglio 2020 la prima serata tv? Ecco tutti i dati Auditel in merito ai maggiori canali del digitale terrestre. Tanti erano i programmi in onda nonostante ci stiamo avvicinando a passi da gigante alla prima metà di luglio. In piena estate, si sa, i palinsesti sono pieni di repliche, di film e serie tv. Analizziamo dunque le preferenze dei telespettatori prima di passare a dare uno sguardo alle sfide pomeridiane fra le due ammiraglie avversarie.

Ascolti tv ieri, Dati Auditel 7 luglio 2020

Torno indietro e cambio vita, su Rai 1: a sintonizzarsi sull’ammiraglia Rai sono stati in media 2.859.000 spettatori pari al 13.9% di share.

Squadra Speciale Cobra 11, su Rai 2: la serie tv straniera ha raggiunto una media di 761.000 spettatori pari al 3.6% di share.

#Cartabianca, su Rai 3: Bianca Berlinguer ha interessato ed informato una media di 1.169.000 spettatori pari ad uno share del 6.3%.

Speed, su Rete 4: il film cult con Sandra Bullock ha tenuto con il fiato sospeso una media di 864.000 spettatori con il 4.6% di share.

House Party su Canale 5: Maria De Filippi ha intrattenuto e fatto divertire una media di 1.923.000 spettatori pari all’11.1% di share

Chicago PD, su Italia 1: la serie tv ha appassionato una media di 1.224.000 spettatori pari al 6.3% di share.

In onda, su La7: la trasmissione ha ottenuto una media di 494.000 spettatori con uno share del 2.6%.

Lo Hobbit – La battaglia delle cinque armate, Tv8: il film ha portato a casa una media di 645.000 spettatori con il 3.7% di share.

Jimmy Bobo – Bullet to the Head, su Nove: la pellicola ha raggiunto una media di 359.000 spettatori con l’1.7% di share.

Ascolti tv del pomeriggio – Auditel del 7 luglio 2020

Ecco, ora, tutti i dati Auditel di Rai 1 e Canale 5.

Rai 1:

