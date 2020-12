La Finale di The Voice Senior con Antonella Clerici o l’ultima puntata del 2020 di Live Non è la d’Urso con Barbara d’Urso? Chi ha vinto secondo gli ascolti tv di ieri, 20 dicembre 2020? Ecco tutti i dati Auditel della prima serata. Tanti erano i programmi e i film in onda. Tante le sfide. Oltre alle due ammiraglie avversarie, infatti, vi erano ancora Fazio e Giletti. Quanti hanno visto Che tempo che fa su Rai 3 e quanti, invece, Non è l’Arena su La7? A cinque giorni da Natale, molti, infine, erano anche i film natalizia in onda sui vari canali. Segnaliamo che su La5, invece, è stato trasmesso il primo episodio della reunion del cast di Una mamma per amica. Analizziamo dunque i dati raccolti per vedere come si è suddiviso il pubblico televisivo.

Ascolti Tv: Dati Auditel di ieri, 20 dicembre 2020

Vince The Voice Senior con oltre 3.600.000 spettatori con il 18.2% di share. Live Non è la D’Urso si ferma a quasi 2 milioni di telespettatori e l’11.8%. Ecco tutti i dati nel dettaglio.

Ascolti Tv Finale The Voice Senior

Rai 1: dopo 4 venerdì sera ricchi di successi, dopo aver avuto la meglio su Alfonso Signorini e il suo GF VIP, nonostante le polemiche che si sono scatenate sui social fra alcuni giudici e qualche personaggio del cast, Antonella Clerici ha condotto la Finale di The Voice Senior (qui per il vincitore). Il programma rivelazione di questo dicembre ha chiuso dunque i battenti con una media di 3.670.000 spettatori pari al 18.2% di share.

Auditel NCIS Los Angeles

Su Rai 2: la serie tv americana NCIS Los Angeles ha appassionato una media di 1.398.000 spettatori. Share pari a 5.30 punti percentuali.

Ascolti Che tempo che fa

Rai 3: la nuova puntata di Che tempo che fa, la trasmissione condotta da Fabio Fazio, ha intrattenuto una media di 2.510.000 spettatori con uno share del 9.6%. Fra gli ospiti della serata: George Clooney, Claudio Baglioni, Robbie Williams, Luigi Di Maio, Alberto Mantovani, Franco Locatelli, Roberto Saviano, Massimo Lopez, Nino Frassica e Miss Italia Martina Sambucini.

Auditel Pinocchio

Rete 4: la pellicola Pinocchio, film del 2002 di genere commedia, diretta da Roberto Benigni, con: Roberto Benigni, James Belushi, Nicoletta Braschi, Carlo Giuffrè, Kim Rossi Stuart e Luis Molteni, ha portato a casa una media di 650.000 spettatori pari al 2.85% di share.

Ascolti tv Live Non è la D’Urso

Canale 5: la nuova punta di Live Non è la D’Urso, l’ultima del 2020, ha conquistato una media di 2.607.000 telespettatori per il 9.75 di share nella prima parte e 1.927.000 pari all’ 11.76% di share nella seconda. Tra gli ospiti: Jessica Notaro, il figlio non riconosciuto di Maradona, Selvaggia Roma e Paolo Brosio.

Auditel Il cavaliere oscuro

Su Italia 1: Il cavaliere oscuro, il film del 2008 diretto da Christopher Nolan, con: Christian Bale e Heath Ledger ha incollato davanti al teleschermo una media di 1.278.000 spettatori per il 5.70% di share.

Ascolti Non è l’Arena

La7: la nuova puntata di Non è l’Arena, il programma di informazione ed attualità condotto da Massimo Giletti ha interessato una media di 1.381.000 spettatori. Share pari a 5.30% punti percentuali. Nella seconda parte, invece: 755.000 spettatori pari al 5.40% di share.

Auditel I delitti del barlume

Tv8: I delitti del barlume, la serie nata dai romanzi di Marco Malvaldi, ovvero le avventure del tenebroso barista Massimo, hanno raccolto una media di 555.000 spettatori. Share del 2.30%.

Auditel Babbo Natale non viene da Nord

Nove: Babbo Natale non viene da Nord ha ottenuto una media di 322.’000 spettatori e 1.40 punti percentuali di share.