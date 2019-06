The meddler contro la prima puntata di Temptation Island 2019. Chi ha vinto secondo gli ascolti tv di ieri sera, 24 giugno 2019? Ecco i dati Auditel della prima serata televisiva in merito ai maggiori canali del digitale terrestre. Come è andato il nuovo debutto di Filippo Bisciglia su Canale 5? Le storie d’amore di giovani ed avvenenti giovani coppie hanno incuriosito il pubblico? Quanti, invece, hanno scelto gli altri programmi proposti fra partite di calcio, film e trasmissioni di approfondimento?

Ascolti tv ieri sera: sfida fra The meddler e Temptation Island 2019 – Auditel 24 giugno 2019

The Meddler | Rai 1

Marnie Minervini, eterna ottimista rimasta da poco vedova, si è spostata dal New Jersey a Los Angeles per essere più vicina alla figlia. Armata di iPhone e di un cospicuo conto in banca, Marnie si è riproposta di farsi nuovi amici, di trovare un proprio scopo e di aprire, eventualmente, di nuovo il suo cuore a qualcuno. Il film ha appassionato una media di 2.536.000 spettatori pari al 12.69% di share.

Francia vs Romania | Rai 2

La sfida fra Francia e Romania, partita valida per gli Europe di Under 21, ha tenuto con il fiato sospeso una media di 2.412.000 spettatori pari al 11.62% di share.

Prima dell’alba – la Rampa | Rai 3

Salvo Sottile, nella nuova edizione speciale, in prima serata, del programma “Prima dell’alba – La Rampa”, ha raccontato l’universo notturno in tutte le sue declinazioni, dai grandi casi di cronaca al mondo del lavoro, dal crimine alla trasgressione. La puntata si è aperta con un approfondimento sul Ponte Morandi a 314 giorni dal drammatico crollo che è costato la vita a 43 persone: una ferita aperta nel cuore della città ma anche il simbolo della decadenza e della fragilità di un Paese da troppo tempo in crisi. La trasmissione ha interessato una media di 814.000 spettatori pari al 3.95% di share.

Quarta Repubblica | Rete 4

Nicola Porro si è occupato degli ultimi sviluppi sul braccio di ferro del governo italiano con l’Europa e i retroscena del viaggio americano del vicepremier Matteo Salvini. Con il filosofo Massimo Cacciari si è parlato del tema della giustizia, con riferimento allo scandalo che ha investito il CSM. Nel corso della puntata è andata in onda un’intervista esclusiva all’ex presidente del Consiglio comunale Marcello De Vito (M5S), per l’inchiesta sulle presunte tangenti sul nuovo stadio della Roma, in carcere con l’accusa di corruzione. La trasmissione ha informato una media di 725.000 spettatori per il 4.60% di share.

Temptation Island 2019 | Canale 5

Filippo Bisciglia ha condotto la prima puntata di Temptation Island 2019. Le 6 coppie – Arcangelo e Nunzia, Jessica e Andrea, Sabrina e Nicola, Ilaria e Massimo, Katia e Vittorio, David e Cristina – hanno iniziato a vivere, per 21 giorni consecutivi, divise all’interno del villaggio e isolate dal resto del mondo. Da una parte, i fidanzati hanno iniziato a trascorrere il loro tempo in compagnia di 13 donne single, dall’altra, le fidanzate hanno vissuto la loro esperienza insieme ad altrettanti 13 uomini single. Una coppia, però, a poche ore dalla partenza del programma è subito scoppiata. Lo show ha conquistato una media di 3.546.000 spettatori per 22.24 punti percentuali di share.

22 Minutes | Italia 1

La pellicola del 2014 di genere crime, diretta da Vasily Serikov, con:_ Vladimir Blagoy, Vladislav Demin, Aleksandr Galibin, Petr Korolev, Ekaterina Malikov e Maksim Peshkov ha entusiasmato, secondo gli ascolti tv di ieri, una media di 1.033.000 spettatori pari al 4.94% di share.

L’ombra Del Diavolo | La7

Frankie MgGuire, terrorista dell’IRA, ha lasciato l’Irlanda per andare a New York sotto il falso nome di Rory Devaney. E’ stato oltretutto ospitato da Tom O’Meara, poliziotto anche lui irlandese durante il suo soggiorno. I guai sono arrivati però quando Tom ha scoperto che Rory teneva delle armi nascoste in un borsone. Il film ha raggiunto una media di 544.000 spettatori. Share del 2.77%.

Agente 007 – Licenza di uccidere | Tv8

In Giamaica, il comandante Strangways e la sua segretaria sono stati uccisi e gettati in mare, mentre stavano sorvegliando le misteriose attività nell’isola di Crab Key, deposito di guano e riserva naturale degli uccelli Spatola Rosata, acquistata da un certo Dottor No. Altri agenti, mesi prima, si erano orribilmente schiantati con il loro aereo sulla pista d’atterraggio dell’isola, apparentemente per un incidente. Il Servizio Segreto britannico però, non convinto, ha mandato Strangways e la segretaria sul posto. Il Governatore della Giamaica ha ritenuto che i due agenti, svaniti nel nulla, fossero fuggiti per amore. M non ha creduto alla sua versione e ha deciso di mandare James Bond a indagare, sotto la copertura di una tranquilla vacanza per 007, la cui ultima missione era finita con una lunga degenza. Il film cult ha portato a casa 419.000 spettatori per il 2.20% di share.

Killing Michael Jackson | NOVE

A 10 anni dalla morte di Michael Jackson, gli investigatori che si sono occupati del caso hanno raccontato la verità sulla morte del “Re del Pop” con rivelazioni choc e materiali mai visti prima. La trasmissione ha ottenuto così una media di 398.000 spettatori per il 1.90% di share.