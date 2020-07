SuperQuark o Come sorelle: chi ha vinto secondo gli ascolti tv di ieri, 15 luglio 2020? Tanti erano i programmi in onda nella prima serata di un normale ed afoso mercoledì di metà luglio. Cerchiamo di analizzare i dati raccolti per scoprire le preferenze del pubblico Ecco tutti i dati Auditel dei maggiori canali del digitale terrestre. Non c’era infatti solo la sfida fra le sue ammiraglie, bensì anche altri programmi da tener d’occhio come Chicago Fire su Italia 1 e Chi l’ha visto? su Rai 3.

Ascolti tv ieri, Dati e analisi Auditel – 13 luglio 2020

SuperQuark, su Rai 1: la trasmissione più amata del famosissimo divulgatore scientifico ha interessato una media di 2.280.000 spettatori pari al 11.5% di share.

NCIS unità anticrimine, su Rai 2: la serie tv americana ha raccolto una media di 827.000 spettatori pari al 3.89% di share nel primo episodio, mentre nel secondo 768.000 spettatori pari al 4.1% di share.

Chi l’ha visto?, su Rai 3: Federica Sciarelli, con i vari gialli, ha informato una media di 1.706.000 spettatori pari ad uno share del 8.9%.

Firewall – Accesso Negato, su Rete 4: il film ha tenuto con il fiato sospeso una media di 738.000 spettatori con il 3.8% di share.

Come sorelle, su Canale 5: la serie ha portato a casa una media di 2.277.000 spettatori pari al 12.4% di share. Settimana scorsa aveva debuttato con una media di 2.472.000 spettatori pari al 13.4% di share.

Chicago Fire, su Italia 1: la serie tv americana ha entusiasmato una media di 1.361.000 spettatori con il 6,28% di share nella prima parte, mentre nella seconda 1.344.000 spettatori pari al 6.6% di share.

Un povero ricco, su La7: la pellicola ha ottenuto una media di 766.000 spettatori con uno share del 3.8%.

Dear Jhon, Tv8: il film ha commosso una media di 408.000 spettatori con il 2%.

Sahara – Le avventure di Dirk Pitt, su Nove: la pellicola ha raccolto una media di 447.000 spettatori con il 2.3% di share.

Ascolti tv del pomeriggio – Auditel del 15 luglio 2020

Ecco, ora, tutti i dati Auditel di Rai 1 e Canale 5.

Rai 1:

Io e Te – 1.325.000 – 10.91

Paradiso Signore (R) – 1.034.00 – 10.75

Pres. Vita in Diretta Estate – 1.249.000 – 13.93

Vita in Diretta Estate – 1.260.000 – 13.82

Su Canale 5:

Beautiful – 2.564.000 – 18.13

Una Vita – 2.512.000 – 19.45

DayDreamer – 2.540.000 – 22.36