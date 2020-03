Speciale Tg1 – Resistere ! o la Semifinale del Serale di Amici 2020: chi ha vinto secondo gli ascolti tv ieri, 27 marzo 2020? Ecco i dati Auditel di ieri sera nel dettaglio con numero telespettatori e share. Oltre alla sfida fra le due ammiraglie avversarie vi erano tanti programmi in onda sui maggiori canali del digitale terrestre. Analizziamo dunque insieme le preferenze dei telespettatori prima di passare alle consuete sfide pomeridiane.

Ascolti tv ieri, 27 marzo 2020

Boom per Amici che raggiunge i 4.600.000 telespettatori

Speciale Tg1 – Resistere, su Rai 1: l’approfondimento giornalistico ha ottenuto 1.794.000 spettatori pari a 6.6 punti percentuali di share.

The Good Doctor, su Rai 2: la serie tv ha entusiasmato una media di 2.472.000 spettatori pari all’8.2% di share.

After the sunset, su Rai 3: la pellicola ha raccolto una media di 1.087.000 spettatori per il 3.6% di share.

Quarto Grado, su Rete 4: Gianluigi Nuzzi ha informato una media di 1.476.000 spettatori con il 6.3% di share.

Semifinale Serale Amici 2020, su Canale 5: Maria De Filippi ha tenuto con il fiato sospeso 4.597.000 spettatori pari al 20.5% di share. Ecco chi è stato l’eliminato e tutti i finalisti di questa edizione.

Terminator Genisys, su Italia 1: il film ha appassionato una media di 1.499.000 spettatori e share del 5.5%.

Propaganda Live, su La7: la trasmissione ha interessato una media di 1.544.000 spettatori con uno share del 6.5%.

Italia’s Got talent Best Of 4, su Rete 8: lo show ha intrattenuto una media di 781.000 spettatori. Share pari a 2.8 punti percentuali.

I migliori Fratelli di Crozza, su Nove: la replica ha divertito 686.000 spettatori con il 2.4% di share.

Ascolti tv ieri pomeriggio – Auditel del 27 marzo 2020

Come sono andate, invece, le varie sfide pomeridiane fra Rai 1 e Canale 5?

Su Rai 1:

La Vita in diretta: 2.169.000 spettatori pari al 9.8% di share e 2.490.000 spettatori per il 13.1% nella seconda parte.

Il Paradiso delle Signore: 2.789.000 spettatori con il 15.5% di share.

La Vita in Diretta: 2.930.000 spettatori con il 15.6% di share (dalle 16:40 alle 17:50).

Benedizione Urbo et Orbi del Papa: 8.625.000 spettatori per il 32.70% di share.

Su Canale 5:

Beautiful: 3.680.000 spettatori. Share del 15.05%.

Una Vita: 2.985.000 spettatori con il 13.01% di share.

Le ali della vita: 2.71.000 spettatori e il 10.51% di share.

Il Segreto: 2.797.000 spettatori ed il 15.40% di share.

Pomeriggio Cinque: 2.639.000 spettatori e il 13.64% di share nella prima parte. Nella seconda 3.410 spettatori per il 12.88%. Nella terza 3.579.000 spettatori e il 12.64%.