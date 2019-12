Soliti Ignoti Speciale Telethon o Il meglio di Tu si que vales 2019: chi ha vinto secondo gli ascolti tv ieri, 21 dicembre 2019? Ecco i dati Auditel della prima serata riguardanti i maggiori canali del digitale terrestre. Da un lato la puntata speciale di un amatissimo programma di Rai 1 con alla guida Amadeus. Dall’altro la replica dei momenti migliori di uno show che ha battuto ogni record e incollato alla tv milioni e milioni di telespettatori. Tanti gli altri programmi in onda. Analizziamo insieme i dati controllando le preferenze del pubblico.

Ascolti tv ieri: sfida fra Soliti Ignoti Speciale Telethon e il Meglio di Tu si que vales. Dati Auditel 21 dicembre 2019

Vince la prima serata lo speciale Soliti Ignoti per la raccolta fondi Telethon con il 19.8. Tu si que vales, in replica, arriva a totalizzare comunque un buon 17.4%.

Soliti Ignoti Speciale Telethon, RAI 1

In diretta dal Teatro Delle Vittorie Amadeus ha condotto Soliti Ignoti Speciale Telethon. Si è conclusa così la maratona televisiva per la ricerca contro le malattie genetiche rare. Tanti i personaggi famosi in studio come concorrenti d’eccezione. Lo show ha intrattenuto una media di 4.046.000 spettatori pari a 19.8 punti percentuali di share.

NCIS, RAI 2

La tranquilla vacanza di Gibbs è stata interrotta quando lo hanno contattato Tobias Fornell e il Capitano della Marina Phillip Brooks per chiedere aiuto nel trovare un criminale nascosto in quel luogo. La serie tv ha appassionato una media di 1.178.000 spettatori pari al 5.4% di share.

Città segrete, su RAI 3

Corrado Augias ci ha condotto alla scoperta delle piazze, i monumenti, le opere d’arte, i palazzi, gli enigmi di Londra. I telespettatori hanno potuto ammirare le bellezze della città inglese. La trasmissione ha raggiunto una media di 1.304.000 spettatori pari ad uno share del 7.2%.

U.S. Marshals – Caccia senza tregua, RETE 4

L’agente federale Samuel Gerard ha inseguito un detenuto, sospettato senza colpa di due omicidi, che si rivela ex agente della CIA. Nella questione si sono intromesse spie cinesi e c’è stato un complotto politico a cui faceva capo l’ONU. Il film ha portato a casa una media di 626.000 spettatori con il 3.4% di share.

Il meglio di Tu si que vales 2019, CANALE 5

Il meglio del meglio di Tu si que vales, lo show condotto da: Belen Rodriguez, Martin Castrogiovanni e Alessio Sakara, ha divertito una media di 2.906.000 spettatori pari al 17.4% di share. Il pubblico ha potuto ridere così ancora una volta insieme a: Gerry Scotti, Teo Mammucari, Maria De Filippi, Rudy Zerbi e a Sabrina Ferilli.

Mamma ho preso il morbillo, Italia 1

Un bambino, solo in casa, perché affetto da morbillo, ha ingaggiato un’ingegnosa lotta con un quartetto di ladri che, però, erano spie industriali a caccia di un microchip da dieci milioni di dollari, nascosto in un’automobilina telecomandata. Il film ha conquistato una media di 1.382.000 spettatori pari al 6.6% di share.

Atlantide, La7

L’ultima puntata di Atlantide di Andrea Purgatori, incentrata sui Beatles e Johnn Lennon ha interessato una media di 365.000 spettatori con uno share dell’1.8%.

Natale a Rocky Mountain, TV8

Dopo una delusione d’amore, Sarah si è dedicata alla ristrutturazione del ranch di famiglia e si è infatuata di un attore hollywoodiano. Il film ha portato a casa una media di 420.000 spettatori con il 2% di share.

Frozen Planet, Nove

Nove ha raccontato una spettacolare spedizione nelle terre selvagge dell’Artico e dell’Antartico immergendosi nel magico mondo dei giganti polari e catturando immagini sorprendenti e rivoluzionarie. Lo show ha entusiasmato una media di 251.000 spettatori e l’1.3% di share.