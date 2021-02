Soliti Ignoti Il Ritorno contro L’amore strappato: chi ha vinto la sfida relativa agli ascolti tv di ieri sera, mercoledì 17 febbraio 2021? Ecco tutti i dati Auditel della prima serata in marito ai maggiori canali del digitale terrestre. Tante erano le sfide in onda oltre a quella sulle due ammiraglie avversarie. Analizziamo insieme i dati per scoprire le preferenze dei telespettatori.

Ascolti Tv, dati Auditel ieri, 17 febbraio 2021: Soliti Ignoti Il Ritorno contro L’amore strappato

Soliti Ignoti Il Ritorno di Amadeus batte L’amore strappato, la fiction (in replica) di Sabrina Ferilli: 4.303.000 spettatori (16% share) contro 1.821.000 spettatori (8.6% share).

Auditel Soliti Ignoti Il Ritorno

Rai 1: Soliti Ignoti Il Ritorno, il game show di Amadeus ha intrattenuto una media di 4.303.000 spettatori pari al 16% di share. A seguire lo speciale di Porta a Porta di Bruno Vespa dedicato alla fiducia del nuovo Governo Draghi.

Auditel Rai Parlamento

Rai 2: Rai Parlamento, la puntata speciale della testata giornalistica della Rai adibita all’informazione dal Parlamento ha informato una media di 794.000 spettatori pari al 3.2% share.

Ascolti Chi l’ha visto

Rai 3: Chi l’ha visto, il programma di attualità condotto da Federica Sciarelli dedicato alla cronaca e ai casi di persone scomparse ha coinvolto una media di 2.399.000 spettatori pari al 11.1% share. Tra i temi della serata: l’omicidio di Peter e Laura, la coppia di coniugi di Bolzano per il quale è accusato il figlio Benno e la morte di Ilenia a Faenza.

Auditel Stasera Italia Speciale

Rete 4: Stasera Italia Speciale, il talk show a cura della redazione Videonews condotto da Barbara Palombelli ha informato una media di 652.000 spettatori. Share del 2.9%. Puntata speciale dedicata alla fiducia del neo Premier Mario Draghi.

Ascolti tv L’Amore strappato

Canale 5: L’Amore strappato, la fiction con protagonista Sabrina Ferilli ha tenuto col fiato sospeso una media di 1.821.000 spettatori con il 8.6% di share. Una storia di un terribile errore giudiziario: la storia vera di Angela Lucanto strappata dai genitori ingiustamente.

Ascolti Tv Jason Bourne

Italia 1: Jason Bourne, il film del 2016 diretto da Paul Greengrass ha incollato alla tv una media di 1.560.000 spettatori. Share del 6.8%. Nel cast: Matt Damon , Tommy Lee Jones.Lo.

Auditel Atlantide – Storie di Uomini e di mondi

La7: Atlantide – Storie di Uomini e di mondi, il programma di Andrea Purgatori è tornato con una nuova puntata dal titolo “Un pianeta da vaccinare” informando una media di 636.000 spettatori pari a 2.8 punti percentuali. Tra gli ospiti: l’infettivologo Massimo Galli, il primario di ginecologia del Fatebenefratelli Antonio Ragusa, il finanziere e scrittore Guido Maria Brera.

Auditel Italia’s Got Talent

Tv8: Italia’s Got Talent, la nuova puntata talent show in onda su Sky condotto da Lodovica Comello ha intrattenuto una media di 1.506.000 spettatori. Share del 6.6%. In giuria: Joe Bastianich, Mara Maionchi, Frank Matano e Federica Pellegrini.

Audience Accordi e Disaccordi

Nove: Accordi e disaccordi, il programma di informazione condotto da Andrea Scanzi, Luca Sommi e Marco Travaglio ha informato una media di 457.000 spettatori. Share dell’1.8%. Tra gli ospiti: Rocco Casalino e Andrea Sallusti.