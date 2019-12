La Finale dello Zecchino d’Oro o Tu si que vales 2019: chi ha vinto secondo gli ascolti tv ieri, 7 dicembre 2019? Ecco i dati Auditel della prima serata di ieri riguardanti i maggiori canali del digitale terrestre. Tanti erano i programmi in onda oltre ai due show sulle ammiraglie avversarie. Quali sono state le preferenze del pubblico? Scopriamolo insieme analizzando l’andamento della serata.

Ascolti tv ieri sera: sfida fra La Finale dello Zecchino d’oro e la Semifinale di Tu si que vales. Dati Auditel 7 dicembre 2019

Vince Canale 5 grazie a Tu si que vales che incolla al teleschermo circa 5,1 milioni e il 28,7% di share confermandosi un enorme successo. Lo Zecchino62 con Clerici e Conti si ferma circa a 2,5 milioni per il 12,5%.

Finale Zecchino d’Oro, RAI 1

Carlo Conti e Antonella Clerici, in diretta dal Palasport di Casalecchio di Reno, in provincia di Bologna, hanno condotto la Finale dello Zecchino d’Oro. La kermesse canora per i più piccoli ha fatto sognare una media di 2.482.000 spettatori pari al 12.4% di share. Tanti gli ospiti che sono saliti sul palco: da Stefano De Martino a Luciana Littizzetto passando per Alberto Urso.

NCIS, RAI 2

Sloane ha insistito affinché nel sottolineare a tutti che l’un uomo che l’ha tenuta in ostaggio e torturata anni fa in Afghanistan, e che si credeva fosse morto dopo il suo salvataggio, in realtà era vivo e si trovava a Washington. Vance e Gibbs hanno temuto che Sloane fosse disposta a rischiare tutto per distruggerlo. La serie tv ha tenuto con il fiato sospeso una media di 1.302.000 spettatori pari al 5.8% di share.

Città segrete, su RAI 3

Corrado Augias ci ha condotto alla scoperta delle piazze, i monumenti, le opere d’arte, i palazzi, gli enigmi di Venezia. I telespettatori hanno potuto ammirare, dopo Mosca e Vienna, le bellezze della città veneta. Nella prossima puntata si immortalerà la magia di Roma. La trasmissione ha così interessato una media di 1.349.000 spettatori pari ad uno share del 6.9%.

Il miracolo di Fatima, RETE 4

Presso la Grotta di Iria, ai tre pastorelli di Fatima: Lucia, Jacinta e Francisco, è apparsa prima un angelo e in seguito Nostra Signora. I tre pastorelli si sono messi d’accordo per non dire a a nessuno, ma Jacinta non è riuscita a tacere e presto la notizia si è sparsa, attirando pellegrini e supplici che speravano in un miracolo della Vergine. Il programma ha ottenuto una media di 671.000 spettatori. Share del 3.1%.

Tu si que vales 2019, CANALE 5

Penultima entusiasmante puntata di Tu si que vales, lo show condotto da: Belen Rodriguez, Martin Castrogiovanni e Alessio Sakara. In giuria: Gerry Scotti, Teo Mammucari, Maria De Filippi e Rudy Zerbi. Giudice popolare: Sabrina Ferilli. Tante le esibizioni davvero coinvolgenti. Alla fine della trasmissione sono stati annunciati i finalisti che, sabato prossimo, si daranno battaglia per la vittoria. Lo show ha così intrattenuto una media di 5.084.000 spettatori pari al 28.7% di share.

La Bella e la Bestia, Italia 1

Un ricco mercante, un giorno, ha perso tutte le sue ricchezze in mare e, insieme ai suoi sei figli, si è trasferito in campagna per nascondere la sua disavventura. Un giorno, la fortuna sembrava sorridere di nuova alla famiglia, e il mercante ha così deciso di esaudire i desideri delle sue tre figlie: le maggiori volevano abiti, profumi e scarpe mentre la minore, la candida Belle, voleva solo una rosa. Il mercante, però, è caduto nel tranello di una tenebrosa Bestia che ha chiesto “una vita per una rosa”; Belle, sentendosi in colpa, si è sacrificata al posto del padre: ma invece di ucciderla, la Bestia l’ha tenuta prigioniera nel suo regno boscoso e magico. Belle ha deciso di scoprire il passato del suo carceriere ed intanto ha esplorato le dimore della sua prigione. Il film ha conquistato una media di 1.448.000 spettatori. Share pari a 6.7punti percentuali.

Sette Anni in Tibet, La7

La storia vera di Heinrich Harrer, uno scalatore austriaco che, dopo anni di prigionia in India, divenne amico del Dalai Lama, ha appassionato una media di 341.000 spettatori pari all’1.8% di share.