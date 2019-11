Una storia da cantare contro Tu si que vales 2019: chi ha vinto la sfida all’interno della prima serata secondo gli ascolti tv ieri, 16 novembre 2019? Ecco i dati Auditel riguardanti i maggiori canali del digitale terrestre. La sfida è sembrata più che mai aperta. Dopo gli ottimi ascolti dello show di Canale 5, con record frantumati, l’ammiraglia Rai ha schierato due nuovi conduttori e mandato in onda uno show tutto nuovo. L’effetto sorpresa ha portato i suoi risultati? Tanti i programmi in onda, poi, sulle altre Reti. Analizziamo insieme le preferenze del pubblico in termini di audience.

Ascolti tv ieri sera: sfida fra Una storia da Cantare vs Tu si que vales, dati Auditel 16 novembre 2019

Una storia da cantare, RAI 1

La prima puntata di Una storia da cantare si è aperta con l’omaggio a Fabrizio De André. Del noto cantautore sono stati analizzati e affrontati tutti gli aspetti caratteristici della sua arte. In particolare il forte legame che lo univa alla sua Genova. Tra gli ospiti: Ornella Vanoni, Loredana Bertè, Dori Ghezzi, Massimo Ranieri, Morgan e Anastasio vincitore dell’ultima edizione di X Factor. Oltre a loro: Lino Guanciale ed Elena Sofia Ricci. Lo show ha debuttato con una media di 0.000.000 spettatori pari al 00.00% di share.

NCIS, RAI 2

Il team di NCIS ha indagato sull’omicidio di un artigliere della Marina degli Stati Uniti che è stato salutato come un eroe di guerra per i suoi sforzi all’estero. Inoltre, Gibbs si è rivolto al dottor Grace Confalone per un consiglio. La serie tv ha appassionato una media di 0.000.000 spettatori pari al 00.00% di share.

Le parole della settimana, su RAI 3

E’ tornato in onda, per la quarta edizione, Le Parole della Settimana, ovvero il programma del sabato sera di Rai 3 condotto da Massimo Gramelli. Ospiti della serata: Paolo Bonolis, Walter Veltroni, Matilde Gioli, Franco di Mare e Mara Venier.

Sentieri Selvaggi, RETE 4

Un soldato sudista, reduce della guerra di Secessione, una volta tornato a casa ha sciperto che gli indiani avevano massacrato la famiglia del fratello e rapito la nipote. L’ha però ritrovata dopo lunghi anni di ricerche, quando era ormai diventata una donna indiana. Il film ha raggiunto una media di 0.000.000 spettatori pari al 00.00% di share.

Tu si que vales, CANALE 5

Quinta entusiasmante puntata di Tu si que vales condotto da: Belen Rodriguez, Martin Castrogiovanni e Alessio Sakara. In giuria: Gerry Scotti, Teo Mammucari, Maria De Filippi e Rudy Zerbi. Giudice popolare: Sabrina Ferilli. Tante le esibizioni davvero coinvolgenti, su tutte quella di due ballerini brasiliani anziani. Lo show ha così intrattenuto e divertito una media di 0.000.000 spettatori pari al 00.00% di share.

Madagascar 2, ITALIA 1

Dopo un nuovo e lungo viaggio i pinguini, che avevano dirottato la nave dove stavano a bordo gli amici di Central Park, hanno dovuto vivere una nuova avventura. Assieme a loro: il re dei lemuri Julien, il suo consigliere Maurice, le scimmie Phil e Mason e il piccolo Mortino. Presenti anche: Alex, Marty, Gloria e Melman. I quattro hanno fatto i conti con il loro habitat naturale. Fra tutti quello a mettere in discussione tutta la sua vita è stato però Alex. Il leone, figlio di Zuba, ha incontrato la sua famiglia. Alex ha dovuto vedere il perfido Makunga, un leone malvagio, sfidare il padre e ha dovuto prendere decisioni molto difficili. Il film d’animazione ha entusiasmato una media di 0.000.000 spettatori. Share pari a 00.00 punti percentuali.

Atlantide, La7

La trasmissione, secondo gli ascolti tv di ieri, ha interessato una media di 0.000.000 spettatori con uno share del 00.00%.

F1 2019 GP Brasile, TV8

Adrenalina al massimo per la F1 e il GP del Brasile. A sintonizzarsi su 8 sono stati in media 0.000.000 tifosi. Share del 00.00%.

Presa Mortale, Nove

Un marine è tornato dalla battaglia per scoprire che sua moglie si era fatta coinvolgere in un progetto di rapimento. Il film ha tenuto con il fiato sospeso una media di 0.000.000 spettatori per il 00.00% di share.