Tu sì que vales è da rivedere anche in streaming on demand, con la quinta puntata di sabato 16 novembre 2019 da ripercorrere in replica online. Ecco il video Mediaset e Witty tv, completo dell’intero appuntamento in onda ieri sera in prima serata. Qui anche i filmati estratti dedicati a Sabrina Ferilli in lacrime, Maria De Filippi ed il lancio del boomerang e i giudici terrorizzati dal buio.