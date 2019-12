Festa di Natale – Una Serata per Telethon o la Finale di Tu si que vales 2019: chi ha vinto secondo gli ascolti tv ieri, 14 dicembre 2019? Ecco i dati Auditel della prima serata riguardanti i maggiori canali del digitale terrestre. Oltre all’accesissima sfida fra le due ammiraglie avversarie, infatti, sono andate in onda tante piccole sfide fra le altre Reti. Quali sono state le preferenze del pubblico? Scopriamolo insieme analizzando i dati raccolti.

Ascolti tv ieri: sfida fra Festa di Natale e la Finale di Tu si que vales. Dati Auditel 14 dicembre 2019

Record storico per la finale della sesta edizione di tu si que vales 2019 che batte tutte le altre finali: fascia a 5,5 milioni + 3,6 milioni e 25.3% + 32.7%.

Festa di Natale – Una Serata per Telethon, RAI 1

Come ormai da tradizione, “La Festa di Natale” di Rai 1 è stata dedicata a Fondazione Telethon. Una serata calda e avvolgente, ma anche spettacolare, per ha celebrato i grandi risultati raggiunti in questi primi 30 anni di Maratona. Antonella Clerici, con l’aiuto di Paolo Belli e della sua Big Band, ha condotto lo show natalizio. Tra gli ospiti: Serena Rossi, Luca Zingaretti, Carlotta Mantovan, Marco Giallini, Pierfrancesco Favino, Gigi Proietti, Francesco Pannofino, Giusy Ferreri e Pippo Baudo. Lo show ha emozionato una media di 2.430.000 spettatori pari al 11.6% di share.

NCIS, RAI 2

Dopo che un tenente della marina è stato trovato ucciso nella sua vasca idromassaggio, il team ha interrogato diverse famiglie nel quartiere della vittima. Torres, nel frattempo, ha affrontato le conseguenze di una notte trascorsa con Palmer. La serie tv ha tenuto con il fiato sospeso una media di 1.147.000 spettatori pari al 5.1% di share.

Città segrete, su RAI 3

Corrado Augias ci ha condotto alla scoperta delle piazze, i monumenti, le opere d’arte, i palazzi, gli enigmi di Roma, la Città eterna. I telespettatori hanno potuto ammirare, dopo Mosca, Vienna e Venezia, le bellezze della città laziale. La trasmissione ha concluso il suo cammino con una media di 1.500.000 spettatori pari ad uno share del 7.7%.

The Jackal, RETE 4

Un killer senza scrupoli è stato assoldato da un’organizzazione criminale internazionale per eliminare la moglie del Presidente degli Stati Uniti. Il prezzo pattuito era 70 milioni di dollari. L’uomo, abilissimo nel trasformarsi, nell’apparire e subito scomparire ha sempre fatto conoscere di sé solo il soprannome, ovvero the Jackal. Venuta a conoscenza della situazione, l’FBI ha cercato opportune contromisure. Il Vice direttore dei servizi segreti Preston ha avuto il compito di individuare e fermare the Jackal prima che fosse troppo tardi. Il film ha appassionato una media di 523.000 spettatori. Share del 2.7%.

Finale Tu si que vales 2019, CANALE 5

Ultima entusiasmante e divertentissima puntata di Tu si que vales, lo show condotto da: Belen Rodriguez, Martin Castrogiovanni e Alessio Sakara. In giuria: Gerry Scotti, Teo Mammucari, Maria De Filippi e Rudy Zerbi. Giudice popolare: Sabrina Ferilli. Tante le esibizioni davvero coinvolgenti, solo una, però, ha potuto salire sul gradino più alto del podio. A vincere è stata Enrica Musto. Ospiti in puntata due ragazzi di Amici 19. Lo show ha così salutato tutti con una media di 5.151.000 spettatori pari al 31.3% di share.

Mamma, ho riperso l’aereo: Mi sono smarrito a New York, Italia 1

Per le feste di Natale il piccolo Kevin sarebbe dovuto partire per la California insieme alla sua famiglia. Purtroppo il bambino ha sbagliato aereo ed è finito a New York. Inizialmente si è divertito a fare shopping con la carta di credito di suo padre, ma poi ha incontrato i due ladruncoli che lo avevano assediato a casa sua nel nel precedente episodio. Il film cult ha appassionato una media di 1.605.000 spettatori. Share del 7.8%.

Lawrence D’Arabia, La7

La pellicola incentrata sull’avventuriero britannico che durante il 1916 si infiltrò come agente segreto per fomentare gli arabi contro i turchi ha raggiunto una media di 201.000 spettatori pari al 1.2% di share.