Chi ha vinto secondo gli ascolti tv di ieri, 21 settembre 2019, fra: Ulisse e Amici Celebrities ovvero fra Alberto Angela e Maria De Filippi? Ecco i dati Auditel della prima serata televisiva di un sabato ricco di nuovi programmi e graditi ritorni. Bisogna sottolineare, però, che ha influenzare l’andamento delle trasmissioni e dei dati sia stata anche la compresenza del Campionato di Serie A e il derby milanese fra Inter e Milan.

Amici vince la prima serata superando il 20% di share. Ulisse su Rai 1 supera amici per numero di spettatori raggiungendo 3.5 milioni con il 18.97 di share. Amici, invece, ottiene 3.2 milioni ma supera con lo share Ulisse, visto che raggiunge il 20.67.

Ulisse | RAI 1

Alberto Angela ha accompagnato i telespettatori in un viaggio storico eccezionale alla scoperta delle vicende accadute nella terra di Israele nel periodo in cui è vissuto Gesù. La prima puntata della trasmissione ha interessato una media di 3.502.000 spettatori pari al 18.97% di share.

NCIS / FBI | RAI 2

La squadra ha dovuto indagare sulla terribile caduta mortale di un uomo da un cacciatorpediniere navale. Torres, frustrato dalla nomina di Vance come mentore di tre studenti delle scuole superiori, ha mostrato tutto il suo malcontento. La serie tv ha appassionato una media di 0.000.000 spettatori pari al 00.00% di share.

FBI è ha entusiasmato, secondo gli ascolti tv di ieri, una media di 0.000.000 spettatori. Share pari a 00.00 punti percentuali.

Arrival | RAI 3

Il film del 2016 di genere fantascienza, diretto da Denis Villeneuve, con: Amy Adams, Jeremy Renner, Forest Whitaker, Michael Stuhlbarg, Tzi Ma e Mark O’Brien ha raggiunto una media di 0.000.000 spettatori. Share del 00.00%.

Don Camillo | RETE 4

In un piccolo paese della Bassa Padana, Don Camillo, il parroco, e Peppone, il sindaco comunista, si sono ritrovati in contrasto, ma sono finiti col mettersi d’accordo, lasciandosi guidare dal buon senso. Mentre i rossi festeggiavano, in un comizio, la loro vittoria alle elezioni, Don Camillo suonava le campane a morte. Peppone si è preso la rivincita quando ha annunciato la prossima costruzione della Casa del Popolo. Il film ha conquistato una media di 0.000.000 spettatori pari al 00.00% di share.

Amici Celebrities | CANALE 5

La prima puntata di Amici Celebrities, condotta da Maria De Filippi, che ha visto l’eliminazione di Martin Castrogiovanni e di Chiara, ex moglie di Raoul Bova, ha tenuto con il fiato sospeso una media di 3.274.000 spettatori pari al 20.61% di share. Ospiti comici della serata: Pio e Amedeo.

Il cacciatore di Giganti | ITALIA 1

Inviato a vendere il cavallo e il carro al mercato e tornato con solo dei fagioli in mano Jack è stato sgridato dallo zio che incautamente ha gettato i fagioli nell’acqua causandone l’esplosione in una pianta gigantesca. Come l’antica leggenda raccontava, lì dove la pianta finiva si trovavano i giganti, una razza che si nutriva di umani, già un tempo scacciata dalla Terra e desiderosa di vendetta. Il film ha raggiunto una media di 0.000.000 spettatori pari al 00.00% di share.

The Little Murders of Agatha Christie | La7

Sasha, 20 anni, è fuggita dall’ospedale psichiatrico dove è stata rinchiusa e si è nascosta in una casa isolata. Sin dalla prima sera è stata vittima di una terribile allucinazione. La serie tv ha portato a casa una media di 0.000.000 spettatori con uno share del 00.00%.