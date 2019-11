Tali e Quali vs L’Isola di Pietro 3: chi ha vinto secondo gli ascolti tv di ieri, 22 novembre 2019? Da un lato il debutto del programma di Carlo Conti incentrato sulle imitazioni dei personaggi non famosi, dall’altro l’ultima puntata della fiction con protagonista Gianni Morandi. Ecco i dati Auditel della prima serata di ieri. Analizziamo insieme i risultati ottenuti dalle due ammiraglie avversarie, ma anche quelli portati a casa dai maggiori canali del digitale terrestre. Tanti, infatti, erano i programmi in onda. Quali? Ad esempio Quarto Grado su Rete 4 o Propaganda Live su La7.

Ascolti tv ieri sera: sfida fra Tali e Quali – L’Isola di Pietro 3

++++ ASCOLTI TV IERI IN USCITA DALLE 10:00 IN POI

+++ ARTICOLO IN AGGIORNAMENTO

Tali e Quali, RAI 1

Il programma di Carlo Conti è tornato ad andare in onda su Rai 1 con una grossa novità. Questa volta, infatti, a imitare i grandi della musica erano persone non famose. In giuria, oltre ai soliti volti noti, anche: Vanessa Incontrada, Gigi D’Alessio e Antonella Clerici. Lo show ha debuttato con una media di 0.000.000 spettatori. Share pari a 00.00 punti percentuali.

NCIS Los Angeles, RAI 2

Anna Kolchek, ex agente delI’ATF condannata per omicidio, è evasa di prigione insieme alla sua compagna di cella, Kate Miller. Qualcuno dall’esterno ha aiutato le due a fuggire. Le indagini hanno preso una piega inaspettata quando si è scoperto che Kate Miller, la compagna di cella di Anna, non era quella che diceva di essere. Il telefilm ha tenuto con il fiato sospeso una media di 0.000.000 spettatori pari al 00.00% di share.

La vita possibile, RAI 3

Anna è scappata di casa assieme al figlio Valerio per fuggire da un marito violento ed è stata ospitata dalla sua amica Carla, attrice di teatro che abitava a Torino. Il film con Margherita Buy ha appassionato una media di 0.000.000 spettatori pari al 00.00% di share.

Quarto Grado, RETE 4

Giuanluigi Nuzzi si è occupato della morte di Lorys Stival, il bambino di 8 anni di Santa Croce Camerina (Ragusa), ucciso il 29 novembre 2014. Per il delitto è stata condannata in secondo grado a 30 anni di reclusione la madre Veronica Panarello. In giornata, con la decisione della Cassazione, era attesa l’ultima parola della Giustizia. La difesa della donna puntava su due argomenti: il disturbo della personalità e il concorso di terzi. Al centro della puntata anche il caso di Peppe Lucifora, il cuoco di Modica trovato senza vita nella propria casa, lo scorso 10 novembre. La trasmissione ha interessato una media di 0.000.000 spettatori con il 00.00% di share.

L’Isola di Pietro 3, CANALE 5

La sesta ed ultima puntata dell’Isola di Pietro 3 ha conquistato una media di 0.000.000 spettatori pari al 00.00% di share. Si è stretto il cerchio intorno all’assassino di Chiara. Pietro ha dovuto aiutare Caterina in un momento di grande difficoltà con Diego. Anche la coppia Elena-Valerio ha attraversato una crisi.

Batman Begins , ITALIA 1

Bruce Wayne, figlio di un illuminato filantropo di Gotham City, ha visto i suoi genitori assassinati da un rapinatore. Incapace di liberarsi del senso di colpa, ha iniziato un vagabondaggio che lo ha portato fin sulle vette dell’Himalaya, dove Ra’s Al Ghul e il suo fido Ducard lo hanno iniziato alla lotta contro il male. Wayne è sembrato deciso a servire la giustizia, e una volta tornato a Gotham ha trovato in Falcone, potente trafficante di droga, e in Crane, altrettanto corrotto psichiatra, due acerrimi nemici, dietro ai quali però sembrava celarsi qualcuno di ancor più potente. Il film ha entusiasmato una media di 0.000.000 spettatori. Share del 00.00%.

Propaganda Live, LA7

La trasmissione ha incollato alla tv una media di 0.000.000 spettatori con uno share del 00.00% di share.

MasterChef 8, TV8

Bruno Barbieri, Joe Bastianich e Antonino Cannavacciuolo hanno giudicato le performance culinarie dei talenti di MasterChef 8 e li hanno guidati in una impegnativa esterna in cui hanno dovuto preparare, divisi in squadre, un intero menù. Lo show ha conquistato una media di 0.000.000 spettatori pari al 00.00% di share.

Fratelli di Crozza, NOVE

Maurizio Crozza ha divertito ed intrattenuto una media di 0.000.000 spettatori con il 00.00% di share.