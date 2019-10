Tale e Quale Show o Rosy Abate 2: chi ha vinto l’ultima sfida secondo gli ascolti tv di ieri sera, 11 ottobre 2019? Ecco tutti i dati Auditel della prima serata. Nelle ultime settimane lo show di Rai 1 condotto da Carlo Conti ha perso il suo appeal sul pubblico, mentre la fiction con Giulia Michelini non ha fatto altro che crescere. Tanti erano però i programmi in onda: da Quarto Grado a Propaganda Live, da X Factor a Fratelli di Crozza. Analizziamo dunque le preferenze del pubblico e i dati raggiunti da ciascun dei maggiori canali del digitale terrestre.

Salgono sia Rosy Abate 2 che chiude con un ottimo 18,5%, sia Tale e quale show che torna al 19,6%.

Tale e Quale Show 2019 | RAI 1

Fra imitazioni imperfette, paure, applausi e risate, la puntata del programma di Rai 1 ha intrattenuto una media di 4.030.000 spettatori. Share pari al 19.7%. In giuria, oltre ai soliti volti, si è seduto anche Giorgio Panariello. Ottima l’esibizione di Francesco Monte che, dopo settimana scorsa, si è ripreso dalla figuraccia fatta raccogliendo un sacco di applausi e consensi.

NCIS / Criminal Minds | RAI 2

Una giornalista ha perso la vita in un incidente d’auto in circostanze sospette. In punto di morte la donna ha nominato il sergente Odeil Ikande, ex Marine coinvolto in una missione di soccorso in Afghanistan, sulla quale la donna stava scrivendo un articolo. Dalle Indagini dell’NCIS si è scoperto che i civili americani soccorsi da Ikande per mezzo di un attacco di droni erano dipendenti di un’azienda di copertura che importava oppio dall’Afghanistan per produrre e vendere eroina in patria. La serie tv ha portato a casa una media di 1.067.000 spettatori pari al 4.3% di share.

A seguire Criminal Minds ha appassionato una media di 767.000 spettatori pari a 3.7 punti percentuali di share.

Lasciati andare | RAI 3

Elia, un burbero psicanalista che teneva tutti a distanza, compresa la ex moglie Giovanna che viveva sul suo stesso pianerottolo, per problemi di salute, si è trovato costretto a mettersi a dieta e a praticare dello sport. In questo modo Elia ha incontrato una giovane personal trainer, buffa ed eccentrica di nome Claudia. Il film ha divertito una media di 1.045.000 spettatori. Share del 4.4%.

Quarto Grado | RETE 4

Giuanluigi Nuzzi si è occupato nuovamente della morte di Marco Vannini, il ragazzo di Ladispoli ucciso a casa della fidanzata Martina Ciontoli, il 17 maggio 2015. In primo grado, Antonio Ciontoli, padre di Martina, è stato condannato a 14 anni di carcere, pena poi ridotta, in secondo grado, a cinque per omicidio colposo. Nel frattempo la procura di Civitavecchia ha archiviato il procedimento contro l’ex maresciallo dei carabinieri Roberto Izzo, coinvolto nel caso dall’amico Davide Vannicola, che lo accusava di aver coperto e difeso Ciontoli la notte dell’omicidio. Al centro della puntata anche la morte di Annamaria Sorrentino, l’ex miss Campania, deceduta due giorni dopo una caduta dal terzo piano della casa dove stava trascorrendo le vacanze. La trasmissione ha informato una media di 1.064.000 spettatori con il 5.9% di share.

Rosy Abate 2 | CANALE 5

Rosy è stata costretta, con le spalle al muro, ad una resa dei conti con Costello. La donna ha così architettato un piano solitario e disperato che ha tagliato completamente fuori sia Leo che Bonaccorso. La morte di Luca ha fatto versare ai fan della fiction centinaia e centinaia di lacrime. La serie tv ha tenuto con il fiato sospeso una media di 3.757.000 spettatori pari al 18.5% di share. (Qui dove vedere il video integrale dell’ultima puntata di Rosy Abate)

Suicide Squad | ITALIA 1

Il film del 2016 di genere azione, diretto da David Ayer, con: Margot Robbie, Will Smith, Jared Leto, Joel Kinnaman, Viola Davis e Cara Delevingne ha impressionato una media di 1.391.000 spettatori. Share pari a 6.3 punti percentuali.

Propaganda Live | LA7

La trasmissione ha interessato una media di 755.000 spettatori con uno share del 4.5%.

X Factor 13 | TV8

Ai Bootcamp i giudici hanno dovuto affrontare la fase più dura, quella in cui hanno dovuto prendere decisioni difficili, ma necessarie per formare la loro squadra ideale. Dopo Samuel anche qualcun’antro ha dovuto prendere decisioni difficili ed è stato fortemente criticato dal pubblico. Lo show ha raccolto una media di 796.000 spettatori con il 3.6%.

Fratelli di Crozza | NOVE

Maurizio Crozza ha fatto ridere, secondo gli ascolti tv di ieri, una media di 1.202.000 spettatori con il 5%.