Pezzi Unici vs Oltre la Soglia: due fiction a confronto. Da un lato Giorgio Panariello, dall’altro Gabriella Pession. Chi ha vinto secondo gli ascolti tv di ieri, 8 dicembre 2019? Ecco tutti i dati Auditel della prima serata. Tanti i programmi in onda da tenere d’occhio. Quali? Che tempo che fa di Fabio Fazio su Rai 2, ad esempio, ma anche Non è L’Arena di Giletti su La7. Non bisogna dimenticarsi, infine, della puntata de Le Iene su Italia 1. Scopriamo insieme i risultati raggiunti dai maggiori canali del digitale terrestre, analizzando insieme i vari dati riguardanti un giorno di festa in attesa del Natale.

Ascolti tv ieri sera, sfida fra Pezzi Unici e Oltre la Soglia. Auditel 8 dicembre 2019

Vince la prima serata Rai 1 con Pezzi Unici al 20% di share. Crolla la fiction di Canale 5 Oltre la Soglia. Ottimo risultato, come al solito, per le Iene su Italia 1 al 12%.

Pezzi Unici, RAI 1

La fiction di Rai 1 con Giorgio Panariello ha emozionato una media di 4.322.000 spettatori pari al 20.1% di share

Che tempo che fa, RAI 2

Fabio Fazio ha condotto l’undicesima puntata di Che tempo che fa. Tanti gli ospiti in studio fra cui tre piccoli cantanti che hanno vinto il 62° Zecchino d’Oro. Oltre a loro: A 50 anni dalla strage di piazza Fontana il Presidente della Camera Roberto Fico e il Presidente dell’associazione dei familiari delle vittime Carlo Arnoldi. Lina Wertmüller, Tommaso Paradiso, Edoardo Leo, Jasmine Trinca, Stefano Accorsi, Carlo Cottarelli, Enrico Brignano, Teo Teocoli, Francesca Michielin e Daniele Bossari. La trasmissione ha intrattenuto una media di 2.015.000 spettatori spettatori per il 8.2% di share nella prima parte, e 1.553.000 pari al 8.3% di share.

La Grande Storia – Vittime e Carnefici, RAI 3

La trasmissione ha ottenuto, secondo gli ascolti tv di ieri, una media di 897.000 spettatori pari ad uno share del 3.9%. Il programma si è occupato di: Hitler, Goebbels, Himmler, gerarchi, soldati. Uomini, sempre uomini, solo uomini. Così ci è stato raccontato il nazismo: un affare di uomini. Oltre a loro si è occupato anche delle 12 milioni di donne affiliate al partito nazista.

The Nice Guys, Rete 4

Il film diretto da Shane Black, con: Russell Crowe, Ryan Gosling, Angourie Rice, Matt Bomer, Margaret Qualley e Yaya DaCosta ha appassionato media di 674.000 spettatori con il 3.2% di share.

Oltre la Soglia, CANALE 5

La scomparsa di Marika e di un altro ragazzo che, Tosca, doveva controllare a distanza dopo averli dimessi, ha messo a dura prova la stabilità della dottoressa che continuando a lavorare notte e giorno ha dovuto fare i conti con il suo “mostro”. La serie tv con Gabriella Pession, spostata dal mercoledì alla domenica, ha tenuto con il fiato sospeso una media di 1.483.000 spettatori pari al 6.5% di share.

Le Iene, ITALIA 1

Giulio Golia, Matteo Viviani e Filippo Roma hanno condotto una nuova puntata de Le Iene. Tante le inchieste in onda. La trasmissione ha informato una media di 2.066.000 spettatori con il 12% di share. Oltre all’inchiesta sui rifiuti a Roma di Filippo Roma e al servizio sul caso riguardante la morte di Serena Mollicone, è stato trasmesso il servizio realizzato da Giulio Golia sul Mose di Venezia.

Non è l’Arena, LA7

Massimo Giletti è tornato su La7 per occuparsi di politica, economia e società. Tanti gli ospiti in studio fra cui anche Bruno Vespa. Si è dunque parlato, in apertura di puntata, di politica e del futuro dell’Italia con l’analisi di tre grandi giornalisti. Spazio, poi, ad argomenti di cronaca nera. La trasmissione ha interessato una media di 1.097.000 spettatori con il 5.7% di share.