La Bella e la Bestia vs il Peggior Natale della mia vita vs Up & down – Una favola normale: cosa hanno visto i telespettatori secondo gli ascolti tv di ieri sera, 25 dicembre 2019? Quale programma ha tenuto compagnia nella prima serata del giorno di Natale? Ecco tutti i dati Auditel. Tanti erano i film in onda sugli altri maggiori canali del digitale terrestre. Analizziamo pertanto insieme tutti i risultati ottenuti.

La Bella e la Bestia, RAI 1

L’action movie del 2017 di genere romantico, diretto da Bill Condon, con: Emma Watson, Dan Stevens, Luke Evans, Kevin Kline, Josh Gad e Ewan McGregor ha appassionato una media di 3.562.000 spettatori pari al 17.9% di share.

Una festa esagerata, RAI 2

Il terzo ed ultimo appuntamento dal vivo con l’arte di Vincenzo Salemme, con la sua commedia “Una festa esagerata“, in cui interpretato i vari sentimenti della vita con personaggi dalle mille sfaccettature, ha fatto ridere una media di 2.060.000 spettatori. Share del 10.3%.

Che storia è la musica, RAI 3

L’avventura del grande repertorio classico in tv è continuata con una nuova serata controcorrente, sempre guidata dal Maestro Ezio Bosso. Nel giorno di Natale, Che Storia è la Musica ha raccontato musica e vita del compositore che più amò questa festività: il grande Cajkovskij. Con l’originalità imprevedibile del suo approccio, il Maestro Bosso ha così avvicinato il pubblico alla Sesta Sinfonia – la celebre Patetica – rivelandone i misteri e aprendosi a riflessioni e profondità lontane da ogni possibile cliché. La trasmissione ha raggiunto così una media di 946.000 spettatori pari al 5% di share.

Via col vento, RETE 4

La storia di Rossella O’Hara, bellezza del sud che si è ritrovata a fare i conti con la guerra civile, il crollo del mondo in cui era cresciuta e varie disavventure amorose, ha entusiasmato una media di 866.000 spettatori pari al 4.9% di share.

Il Peggior Natale della mia vita, CANALE 5

Paolo è riuscito a sposare Margherita. La loro famiglia stava per allargarsi proprio a Natale. In attesa del nascituro la coppia avrebbe trascorso le festività in famiglia e in un castello blasonato alle pendici del Monte Rosa. Mentre Paolo si è attardato lungo la strada, rallentato da una commissione e da uno slittamento, Margherita lo ha preceduto a destinazione con i genitori, Giorgio e Clara, e Alberto, superiore di Giorgio, scampato alla malattia e deciso a cedere le redini dell’azienda al leale e affidabile sottoposto. Giorgio ha chiesto al genero, sopraggiunto con danno e ritardo, di non compromettere la sua carriera. Le raccomandazioni non sono state però sufficienti a contenere la sventatezza di Paolo. Il film ha fatto ridere una media di 1.920.000 spettatori. Share del 9.6%.

Up & down – Una favola normale, Italia 1

Lo spettacolo teatrale natalizio dal tratto comico ed emozionante, con Paolo Ruffini e gli attori della compagnia Mayor Von Frinzius ha conquistato una media di 871.000 spettatori pari al 4.5% di share. Ospiti della serata: Juliana Moreira, Teo Mammucari e Alfonso Signorini.

Pomi d’ottone e manici, LA7

Il film ha portato a casa, secondo gli ascolti tv di ieri, una media di 530.000 spettatori pari a 2.50 punti percentuali di share.