Nuova sfida fra Imma Tataranni e Live Non è la d’Urso. A complicare le cose ci sono messi anche: Che tempo che fa di Fabio Fazio su Rai 2 e Non è l’Arena di Massimo Giletti su La7. Cosa dicono gli ascolti tv di ieri, 20 ottobre 2019? In una prima serata televisiva molto ricca, soprattutto sui maggiori canali del digitale terrestre, andiamo ad analizzare quindi le preferenze del pubblico. Ecco tutti i dati Auditel. Controlliamoli insieme.

Ascolti tv ieri sera, sfida fra Imma Tataranni e Live Non è la d’Urso | Auditel 20 ottobre 2019

Imma Tataranni fa il vuoto davanti a sé e vince col 23,3%. Non e la d’urso vince ancora la sfida dei talk col 13%, che tempo che fa sotto l’8%, Non è l’Arena fa solo il 5,5%.

Imma Tataranni – Sostituto Procuratore | RAI 1

Il passato è tornato prepotentemente nella vita di Imma Tataranni attraverso un delitto che l’ha particolarmente scossa. In un appartamento della città vecchia è stato ritrovato il cadavere di Stella Pisicchio, sua compagna di banco al liceo. Oltre alle implicazioni personali, oltre alla freddezza di Calogiuri ancora turbato dal caso precedente, la dinamica dell’omicidio si è rivelata essere subito molto complessa. La fiction ha conquistato una media di 5.040.000 spettatori pari al 23.3% di share.

Che tempo che fa | RAI 2

Fabio Fazio ha condotto la quarta puntata di Che tempo che fa. Tanti gli ospiti in studio fra cui: Matteo Renzi, in studio subito dopo la chiusura della decima edizione della Leopolda; il regista premio Oscar Gabriele Salvatores con Valeria Golino e Giulio Pranno, nelle sale dal 24 ottobre con il film “Tutto il mio folle amore”; il mattatore Enrico Brignano con un monologo inedito; Hazal Koyuncuer, portavoce della comunità curda milanese. La trasmissione ha intrattenuto una media di 1.932.000 spettatori per il 8% di share nella prima parte, e 1.330.000 spettatori con il 7.1% di audience nella seconda parte denominata Il Tavolo.

Il Borgo dei Borghi | RAI 3

Ultima sfida tra i Borghi più belli d’Italia. Camila Raznovich ha condotto i telespettatori tra bellezza, arte, cultura, gastronomia, in compagnia di guide locali e di eccezionali compagni di viaggio. I luoghi più belli d’Italia si sono dati battaglia per agguantare il gradino più alto del podio. La trasmissione ha interessato una media di 1.053.000 spettatori con il 4.6%.

Nella valle della violenza | RETE 4

Paul, un solitario vagabondo che girovaga per la cittadina dimenticata di Denton, in Texas, soprannominata “la valle della violenza” dalle persone del posto, ha litigato con l’uomo sbagliato, Gilly, il figlio attaccabrighe dello spietato sceriffo della città. Il film ha tenuto con il fiato sospeso una media di 678.000 spettatori con il 3.1%.

Live Non è la d’Urso | CANALE 5

Sesta puntata di Live non è la d’Urso. Ospiti della serata: Pupo, Rocco Siffredi e Adriano Panzironi. Ha spiccato, invece, per l’assenza, Morgan. L’artista, con un post, ha espresso la sua volontà di non presentarsi in studio ad un paio d’ore dalla messa in onda del programma. In studio è accaduto davvero di tutto. Lo show ha portato a casa una media di 2.103.000 spettatori con uno share del 12.9%. Si è però trattata dell’ultima puntata in onda la domenica sera. Dalla prossima settimana, infatti, lo show andrà in onda di lunedì.

World War Z | ITALIA 1

Gerry Lane, in auto con la sua famiglia, nel traffico di Philadelphia, ha visto scoppiare il caos. Orde di persone infette da un male sconosciuto si sono avventate su chiunque altro, contagiandolo in pochi secondi. Ex impiegato delle Nazioni Unite ritiratosi a vita privata, Lane ha così accettato di tornare in servizio pur di mettere in salvo la propria famiglia su una nave del governo. Il film ha raccolto una media di 1.391.000 spettatori pari al 6.1% di share.

Non è l’Arena | LA7

Massimo Giletti è tornato su La7 con nuovi dibattiti. In primis si è parlato di politica, poi di attualità. L’intervista più attesa della giornata era quella in cui Pamela Prati si sarebbe confrontata con D’Agostino. La trasmissione ha così incollato alla tv una media di 1.031.000 spettatori pari al 5.6%.

Bruno Barbieri – 4 Hotel 2 | TV8

La rivalità tra Bormio e Livigno è sempre stata una cosa nota. Franca, unica donna, di Bormio, ha tentato di battere tre agguerriti albergatori di Livigno in una sfida all’ultimo confort. Giudice insindacabile: Bruno Barbieri. La trasmissione ha ottenuto una media di 515.000 spettatori. Share del 2.2%

Rubio alla ricerca del gusto perduto | Nove

Tra megalopoli e piccoli centri, chef Rubio è andato alla scoperta di tradizioni e sapori in un viaggio gastronomico unico. Lo show ha raccolto una media di 274.000 spettatori per il 1.2% di share.