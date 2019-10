Prima che il programmi si sposti al lunedì sera, domenica 20 ottobre 2019 Live – Non è la D’Urso è andato in onda su Canale 5 con una nuova puntata. Ecco il video Mediaset completo per rivederla in streaming on demand.

Ieri sera, in puntata, tanti ospiti e interviste: Rocco Siffredi in studio col figlio Lorenzo; Adriano Panzironi con le manette ai polsi; Pupo verso il Grande Fratello; la replica di Barbara D’Urso a Morgan per l’ospitata mancata.