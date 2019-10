Rocco Siffredi ed il figlio Lorenzo sono stati ospiti a Live – Non è la D’Urso. L’attore di film a luci rosse ed il figliolo, nella vita anche modello e laureato in ingegneria, hanno partecipato al talk moralisti vs porn0 trasmesso nella puntata di ieri sera, domenica 20 ottobre 2019. Durante il talk papà Siffredi ha così rivelato: “Mio figlio è fiero di me e mi aiuta sul set“. Ecco il video Mediaset col momento.