Siamo ancora qui per vedere, per l’ennesima domenica, chi ha vinto fra Imma Tataranni e Live Non è la d’Urso, ma anche fra Che tempo che fa e Non è l’Arena. Cosa dicono gli ascolti tv di ieri, 13 ottobre 2019 della prima serata televisiva dei maggiori canali del digitale terrestre? Ecco tutti i dati Auditel.

Ascolti tv ieri sera, sfida fra Imma Tataranni e Live Non è la d’Urso | Auditel 13 ottobre 2019

Imma Tataranni – Sostituto Procuratore | RAI 1

Una giovane giornalista, Donata Miulli, si è presentata ad Imma affermando di essere in possesso di informazioni scottanti sul candidato alla Presidenza della regione Basilicata, l’onorevole Lombardi, di cui è anche stata amante. lmma l’ha quindi ascoltata e l’ha invitata a tornare con delle prove. Quando qualche giorno dopo Donata è stata trovata morta, Imma ha ripensato con angoscia a quell’incontro e ha deciso quindi di indagare non credendo si trasse di un suicidio. La serie tv ha incollato al teleschermo una media di 0.000.000 spettatori pari al 00.00% di share.

Che tempo che fa | RAI 2

Fabio Fazio ha condotto la terza puntata di Che tempo che fa. Tanti gli ospiti in studio fra cui i 3 figli di Daphne Caruana Galizia, la giornalista d’inchiesta maltese uccisa da un’autobomba il 16 ottobre 2017, ospiti insieme a Roberto Saviano. La trasmissione ha interessato una media di 0.000.000 spettatori per il 00.00% di share nella prima parte, e 0.000.000 spettatori pari al 00.00% di audience nella seconda parte denominata Il Tavolo.

Il Borgo dei Borghi | RAI 3

Nuova sfida tra i Borghi più belli d’Italia. Camila Raznovich ha condotto i telespettatori tra bellezza, arte, cultura, gastronomia, in compagnia di guide locali e di eccezionali compagni di viaggio. La trasmissione ha emozionato una media di 0.000.000 spettatori pari ad uno share del 00.00%. La puntata ha mostrato luoghi meravigliosi delle Marche. In primis San Ginesio, in provincia di Macerata, luogo di incredibili bellezze, nonostante sia stata colpita dal terremoto. Poi Tolentino per la Compagnia della Rancia, una delle più famose compagnie teatrali in Italia.

USS Indianapolis | RETE 4

La pellicola diretta da Mario Van Peebles, con: Nicolas Cage, Tom Sizemore, Matt Lanter, Thomas Jane, Emily Tennant e Callard Harris ha appassionato una media di 0.000.000 spettatori. Share del 00.00%.

Live Non è la d’Urso | CANALE 5

Quinta puntata di Live non è la d’Urso. Ospiti della serata: Asia Argento e Alba Parietti che hanno sfidato insieme 5 agguerritissime sfere, Sara Tommasi e Clizia Incorvaia, moglie di Francesco Sarcina, che ha raccontato la sua verità riguardo il presunto tradimento con Riccardo Scamarcio. Oltre a loro: Ivana Spagna, Franco Gatti e l’attrice Marina Giulia Cavalli. Lo show ha intrattenuto una media di 0.000.000 spettatori pari al 00.00% di share.

Fast & Furious 8 | ITALIA 1

Il film diretto da F. Gary Gray, con: Vin Diesel, Jason Statham, Dwayne Johnson, Michelle Rodriguez, Tyrese Gibson e Ludacris ha emozionato una media di 0.000.000 spettatori. Share pari a 00.00 punti percentuali.

Non è l’Arena | LA7

Massimo Giletti è tornato su La7 con nuovi dibattiti. La trasmissione ha informato una media di 0.000.000 spettatori con il 00.00%.

X Factor 13 | TV8

La seconda parte dei Bootcamp dove sia Malika Ayane che Mara Maionchi hanno formate le loro squadre, ha acceso sui social grosse polemiche. A seguire la replica in tv sono stati in media 0.000.000 spettatori pari al 00.00% di share.

Rubio alla ricerca del gusto perduto | Nove

Tra megalopoli e piccoli centri, chef Rubio è andato alla scoperta di tradizioni e sapori in un viaggio gastronomico unico. Lo show ha ottenuto una media di 0.000.000 spettatori per il 00.00% di share.