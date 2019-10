Imma Tataranni vs Benvenuti al Sud. Ultima puntata per la fiction di successo di Rai 1 che si è scontrata, dopo numerose battaglie contro Barbara d’Urso, con Checco Zalone. Il programma di Canale 5, infatti, si è spostato al lunedì sera. Cosa dicono gli ascolti tv di ieri, 27 ottobre 2019? In quanti hanno visto Che tempo che fa su Rai 2 o Non è l’Arena su La7 o addirittura Le Iene su Italia 1? Analizziamo insieme le preferenze del pubblico in una domenica sera abbastanza particolare. Tanti sono stati gli spostamenti nel palinsesto Mediaset, ma oltre a ciò molte trasmissioni hanno terminato prima del previsto per lasciar spazio all’analisi politica viste le elezioni in Umbria.

Ascolti tv ieri sera, sfida fra Imma Tataranni e Benvenuti al Sud | Auditel 27 ottobre 2019

Imma Tataranni – Sostituto Procuratore | RAI 1

Di primo mattino Don Mariano ha chiamato Imma per vederla quanto prima perché aveva urgente bisogno di parlarle. Nel frattempo Pietro si è sentito male e, per accompagnarlo all’ospedale, Imma si è dimenticata dell’appuntamento, finché non ha ricevuto una terribile notizia su cui ha iniziato ad indagare. Come se non bastasse, sul fronte personale Imma ha scoperto che il collega con cui Pietro diceva di aver cenato era in realtà una donna. Strani indizi l’hanno infine portano a dubitare sulla vera identità di suo padre. L’ultima puntata della fiction ha conquistato una media di 0.000.000 spettatori. Share del 00.00%.

Che tempo che fa | RAI 2

Fabio Fazio ha condotto la quinta puntata di Che tempo che fa. Tanti gli ospiti in studio fra cui: Emma Marrone. Proprio su Rai 2 la cantante è tornata in tv dopo il momento buio vissuto qualche mese fa. Fra gli altri ospiti: Sua Eminenza Cardinale Matteo Zuppi, nominato da Papa Francesco nel Concistoro del 5 ottobre, durante il quale è stato ordinato anche presbitero di Sant’Egidio in Trastevere; Sigfrido Ranucci, che ha parlato dell’inchiesta di Report su “Moscopoli”; Nicoletta Mantovani con il regista americano premio Oscar Ron Howard, nelle sale da lunedì con il docu-film evento “Pavarotti”, opera che contiene filmati inediti e rare interviste con la famiglia e i colleghi dell’indimenticabile tenore. La trasmissione ha ottenuto una media di 0.000.000 spettatori per il 00.00% di share nella prima parte, e 0.000.000 spettatori con il 00.00% nella seconda parte.

Aspettando il re | RAI 3

Il cinquantenne statunitense Alan Clay, divorziato e sull’orlo della bancarotta, è stato mandato in Arabia Saudita dalla compagnia per la quale lavorava per ottenere l’appalto di fornitura dei servizi informatici per una città avveniristica in costruzione nel mezzo del deserto. Clay ha scoperto ben presto che la sua missione era più difficile del previsto. Del re non c’era traccia e nessuno dei suoi collaboratori sembrava sapere quando questi si sarebbe presentato per assistere alla presentazione dei prodotti della ditta. Il film ha appassionato una media di 0.000.000 spettatori. Share del 00.00%.

Il Segreto | RETE 4

Antolina ha pagato Rufina affinché picchiasse Elsa. Quest’ultima poi è stata medicata e ricoverata in infermeria dal dottor Zabaleta. Questa la trama della nuova puntata della soap spagnola. Il Segreto ha così entusiasmato una media di 0.000.000 spettatori pari al 00.00% di share.

Benvenuti al Sud | CANALE 5

Alberto, un mite responsabile delle poste della bassa Brianza a un passo dal tanto sospirato trasferimento nel centro di Milano, quando gli hanno comunicato che la promessa ricollocazione gli è stata revocata per dare precedenza a un collega disabile, ha deciso di fingersi a sua volta disabile. Durante la visita di controllo, però, ha commesso un’imprudenza e, come punizione, gli è stato imposto un trasferimento in Campania, in un piccolo paese del Cilento. Da qui è iniziato un viaggio tragicomico pronto a cambiargli la vita. Il film commedia ha incollato alla tv una media di 0.000.000 spettatori pari al 00.00% di share.

Le Iene | ITALIA 1

Giulio Golia, Matteo Viviani e Filippo Roma hanno condotto una nuova puntata de Le Iene. Il programma è tornato ad andare in onda la domenica sera. Tante le inchieste in onda. Una Iena ha indagato sulla cattiva gestione della raccolta dell’immondizia a Roma. Ismaele La Vardera si è occupato di un programma televisivo che ha proclamato Bobbio come borgo più bello d’Italia. L’onorevole Michele Anzaldi – Presidente della commissione vigilanza Rai – ha sollevato una polemica su Philippe Daverio che, a suo parere, si troverebbe in una ipotesi di conflitto d’interesse in quanto cittadino onorario della cittadella vincitrice. Michele Cordaro ha chiesto invece ad alcuni personaggi noti un parere sulla proposta fatta da Beppe Grillo sul suo blog di togliere il diritto di voto agli anziani. La cantautrice siciliana Levante è stata invece protagonista di una intervista singola molto bella. La trasmissione ha intrattenuto una media di 0.000.000 spettatori. Share pari a 00.00 punti percentuali.

Non è l’Arena | LA7

Massimo Giletti è tornato su La7 senza poter parlare di politica per via delle elezioni in Umbria. Il conduttore ha intervistato in primis Paolo Bonolis. La trasmissione, conclusasi alle 23:00 per dare la linea alla Maratona di Mentana, ha raggiunto una media di 0.000.000 spettatori pari al 00.00%.

F1 2019 Gp Messico | TV8

Il GP del Messico di Formula 1 ha tenuto con il fiato sospeso una media di 0.000.000 fra tifosi e appassionati pari a 00.00 punti percentuali di share.

Pizza Hero | Nove

Gabriele Bonci, il nostro Pizza Hero, è tornato ad intraprendere un viaggio tra i forni italiani. L’accesissima sfida che si è tenuta nella città di Firenze ha portato a casa una media di 0.000.000 spettatori pari al 00.00% di share.