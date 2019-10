Le Iene, puntata di domenica 27 ottobre 2019: alcuni vip “vecchi” replicano alla provocazione di Beppe Grillo.

Il politico e comico alcuni giorni fa sul suo blog ha scritto che i vecchi non dovrebbero decidere per i giovani e per questo motivo ha ipotizzato la possibilità di togliere loro il diritto di voto. Una proposta choc che ha fatto tanto discutere. Per questo motivo la Iena Michele Cordaro si è recato da alcuni personaggi famosi “vecchi” per sentire la loro opinione. Ecco le parole di Dacia Maraini, Vittorio Feltri, Maurizio Costanzo e non solo nel video mediaset tramesso questa sera su Italia 1.