I ragazzi dello zecchino d’oro vs la ragazza nella nebbia: chi ha vinto secondo gli ascolti tv di ieri, 3 novembre 2019? Ecco tutti i dati Auditel della prima serata. Oltre allo scontro fra le due ammiraglie avversarie dobbiamo concentrarci su altre Reti ed altri programmi. Su Rai 2, ad esempio, vi era una nuova puntata di Che tempo che fa mentre su La7 è andata in onda Non è l’Arena su La7. Oltre a ciò i telespettatori potevano sintonizzarsi su Italia 1 per seguire Le Iene. Analizziamo dunque insieme le preferenze del pubblico.

Ascolti tv ieri sera, sfida fra I ragazzi dello zecchino d’Oro e La ragazza nella nebbia. Auditel 3 novembre 2019

Vince Rai 1. Crollo per Fazio su Rai 2. Numeri preoccupanti. Il conduttore dovrà correre ai ripari. Flop del film su Canale 5 che porta l’ammiraglia Mediaset ad essere superata perfino da Tv8. Buoni i dati per la Formula 1 in tv.

I ragazzi dello zecchino d’oro, RAI 1

Mimmo, 9 anni, un bambino difficile, figlio di immigrati dalla Sicilia, che alla scuola e allo studio preferiva la vita di strada con il fratello maggiore, Sebastiano, un giorno è stato portato da sua madre Ernestina a un provino per un concorso canoro. Quello che ancora nessuno sapeva era che quel provino era l’inizio di uno spettacolo destinato a entrare nella storia della televisione italiana: lo Zecchino d’Oro. Il film ha raccontato la storia tenera e coinvolgente di un festival canoro per bambini che dopo sessant’anni è ancora vivo, amato e seguito dai più piccoli e dalle loro famiglie. Ad emozionasi con al prima serata di Rai 1 sono stati in media 4.228.000 spettatori. Share del 18.3%.

Che tempo che fa, RAI 2

Fabio Fazio ha condotto la sesta puntata di Che tempo che fa. Tanti gli ospiti in studio fra cui un’icona del cinema mondiale, musa di François Truffaut, protagonista de “La signora della porta accanto” e “Finalmente domenica!”: Fanny Ardant. La trasmissione ha ottenuto una media di 1.795.000 spettatori per il 7% di share nella prima parte, e 1.456.000 spettatori con il 7.80% nella seconda parte.

Molly’s game, RAI 3

Molly Bloom, bellissima giovane sciatrice olimpica, ha gestito per più di dieci anni il più esclusivo giro di poker al mondo, frequentato da personaggi di Hollywood, star dello sport, magnati e – pur non sapendolo – mafiosi russi. Una notte però è stata arrestata dall’FBI. Il suo avvocato si è rivelato l’unico alleato su cui Molly ha potuto contare. Il film ha tenuto con il fiato sospeso una media di 1.081.000 spettatori pari al 4.9% di share.

Il Segreto, RETE 4

Severo ha voluto approfittare delle nozze tra Fernando e Maria Elena per vendicarsi contro la Montenegro. Maria ha confidato al nonno di provare invidia per Fernando. Questa la trama della nuova puntata della soap spagnola. Il Segreto ha così appassionato una media di 1.344.000 spettatori con il 5.5% di share.

La ragazza nella nebbia, CANALE 5

Il film del 2017 di genere crime, diretto da Donato Carrisi con: Toni Servillo, Alessio Boni, Lorenzo Richelmy, Galatea Ranzi, Michela Cescon e Jean Reno ha conquistato una media di 1.624.000 spettatori. Share pari a 7.30 punti percentuali.

Le Iene, ITALIA 1

Nina Palmieri, Veronica Ruggeri e Roberta Rei hanno condotto una nuova puntata de Le Iene. Tante le inchieste in onda. Irresistibile è stato lo scherzo ai danni di Juliana Moreira. La trasmissione ha intrattenuto una media di 2.228.000 spettatori con il 12.50% di share.

Non è l’Arena, LA7

Massimo Giletti è tornato su La7 per occuparsi, dopo lo stop di settimana scorsa a causa delle regionali in Umbria, di politica, economia ed attualità. Il programma ha informato una media di 1.184.000 spettatori con il 6%.

F1 2019 Gp Stati Uniti, TV8

Il GP degli Stati Uniti di Formula 1 ha raggiunto una media di 2.127.000 fra tifosi e semplici appassionati con l’8.20% di share.

Pizza Hero, Nove

Gabriele Bonci è tornato ad intraprendere un viaggio tra i forni italiani. L’accesissima sfida ha ottenuto una media di 397.000 spettatori pari all’1.6% di share.